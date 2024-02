Γεραπετρίτης: Καλούμε για την άμεση και διαρκή διακοπή των εχθροπραξιών στη Γάζα

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, η συνάντηση «διενεργείται υπό συνθήκες κρίσης στη Μέση Ανατολή, που έχει από μακρού χρόνου φύγει από το περιφερειακό επίπεδο και έχει λάβει οικουμενικές διαστάσεις».

«Η Ελλάδα ανησυχεί βαθύτατα για την κλιμάκωση της έντασης στη Γάζα και για τη διάχυσή της στη Δυτική Όχθη, στο Νότιο Λίβανο, τη Συρία και την Ερυθρά Θάλασσα. Και βεβαίως ανησυχούμε για την τυχόν επέκταση των επιθέσεων στην περιοχή της Ράφα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Bilateral meeting btw FM George Gerapetritis and Palestinian FΜ Riyad al-Maliki followed by expanded talks btw the two delegations

