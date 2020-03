Γεραπετρίτης στο CNN: Απάνθρωπη εργαλειοποίηση ανθρώπων για γεωπολιτικούς σκοπούς της Τουρκίας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπογράμμισε ότι «από εκείνους που πέρασαν παράνομα τα ελληνικά σύνορα, μόνο 4% προέρχονται από τη Συρία. Επομένως είναι εμφανές ότι όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κρίση στη Συρία. Στην πλειοψηφία τους, οι άνθρωποι προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την υποσαχάρια Αφρική. Και, φυσικά, έχουν συγκεντρωθεί εκεί απευθείας από τις τουρκικές Αρχές. Μιλούν την τουρκική γλώσσα με μεγάλη άνεση, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκονταν στη χώρα για αρκετά μεγάλο διάστημα».

Αποτελεί απόλυτη πεποίθηση της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το συμβούλιο, πως βρισκόμαστε ενώπιον μιας απάνθρωπης εργαλειοποίησης ανθρώπων προς όφελος γεωπολιτικών και διπλωματικών σκοπών, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Greek Minister of State Giorgos Gerapetritis is the closest minister to PM @kmitsotakis.

In an exclusive interview, he says that there has been “no excessive violence” used against migrants trying to enter Greece at the Turkish border as the humanitarian crisis there worsens. pic.twitter.com/Sf7wLl7JEa