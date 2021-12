Γερμανία: Το τελευταίο podcast της Άνγκελα Μέρκελ - «Εμβολιαστείτε, κάθε εμβολιασμός είναι χρήσιμος»

Χαρακτήρισε εκ νέου το τέταρτο κύμα της Covid-19 που πλήττει τη Γερμανία «πολύ σοβαρό», ήτοι «δραματικό» σε ορισμένες περιοχές, όπου οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν υπερφορτωθεί.

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Σε ορισμένες περιοχές της χώρες μπορείς να την περιγράψεις μονάχα δραματική: υπερφορτωμένες μονάδες εντατικής θεραπείας, βαριά άρρωστοι άνθρωποι που πρέπει να μεταφερθούν αεροπορικώς σε ολόκληρη τη Γερμανία για να λάβουν την περίθαλψη που χρειάζονται».

«Είναι ακόμα πιο πικρό όλο αυτό καθώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Με τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, έχουμε το κλειδί στο χέρι», υπογράμμισε η Άγγελα Μέρκελ.

Η Γερμανίδα πολιτικός, που αναμένεται να παραδώσει τα ηνία της χώρας την προσεχή Τετάρτη στον επερχόμενο καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ευχαρίστησε, επίσης, «τη μεγάλη πλειονότητα» εκείνων που «σέβονται τους κανόνες» και «αποδεικνύουν καθημερινά αυτό το τόσο θαυμάσιο στη χώρα μας αίσθημα υπευθυνότητας, χωρίς το οποίο κανένας καγκελάριος και καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει ο,τιδήποτε».

Το μήνυμα της Άγγελα Μέρκελ είναι το τελευταίο εκ των περισσότερων από 660 podcast που ηχογράφησε κατά τη διάρκεια των 16 ετών της στην ηγεσία της Γερμανίας.

Η πρώτη της ηχογράφηση, το 2006, πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στη Γερμανία, είχε ένα πιο ελαφρύ θέμα σε σύγκριση με αυτό της πανδημίας: «Η επιθυμία μου εκείνη την εποχή, να ξέρω ότι το Παγκόσμιοι Κύπελλο θα είναι μια μεγάλη γιορτή κι εκτός των σταδίων, έγινε πραγματικότητα σαν ένα καλοκαιρινό παραμύθι», θυμήθηκε.

