Γερουλάνος: Η λίστα της χαμένης ευκαιρίας για το Ταμείο Ανάκαμψης - Real.gr

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρεται στο Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ακόμα μία μέγιστη αναθεώρηση – δεύτερη μέσα σε μόλις 4 μήνες – του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σωρεία τροποποιήσεων αλλά και απεντάξεων μέτρων και στόχων στο παρά πέντε της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Aλλά η κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, αρνείται να ενημερώσει ολοκληρωμένα την ελληνική κοινωνία. Επιχειρούμε να το κάνουμε εμείς. Πάλι» αναφέρει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Τώρα η κυβέρνηση υπέβαλε νέα πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» για συνολικά 153 μέτρα από τα συνολικά 180 μέτρα / δράσεις (ποσοστό 85%!) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα 18 τα έχει διαφημίσει δεόντως η κυβέρνηση γιατί έχουν καλά νέα. Για τα υπόλοιπα όμως 135 μέτρα δεν είπε κουβέντα. Για αυτό και σήμερα ως ΠΑΣΟΚ κάνουμε το τρίτο βήμα: παρουσιάζουμε τρίτη λίστα 135 μέτρων και ακόμα περισσότερων έργων για τα οποία η κυβέρνηση φαίνεται, με βάση το κείμενο της πρότασης αναθεώρησης που η ίδια υπέβαλε πριν λίγες μέρες στα ευρωπαϊκά όργανα, να ζητάει μείωση στόχων και περιεχομένου ή/και αλλαγή χρονοδιαγράμματος ή/και την απένταξή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» τονίζει ο Παύλος Γερουλάνος.

Δείτε την ανάρτηση: