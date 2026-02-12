Γερουλάνος στον Realfm 97,8 για Τουρκία: Η Ελλάδα να κρατά μικρό καλάθι – Τι είπε για την ΠΑΣΚΕ και την υπόθεση Παναγόπουλου - Real.gr

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα, την πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υπόθεση Παναγόπουλου αλλά και τη Συνταγματική Αναθεώρηση μίλησε ο Παύλος Γερουλάνος στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε σχετικά με το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία ότι «είναι θετικό το ότι έχουμε ένα καλό κλίμα. Αυτό πάντα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δημιουργεί προσδοκίες ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Αυτό όμως είναι πολύ μακριά από το να δούμε τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα και γι’ αυτό χρειάζεται οι προσδοκίες μας να είναι λίγο συγκρατημένες».

Ο κ. Γερουλάνος πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια συνάντηση που έπρεπε να γίνει. Το σημαντικό είναι ότι το κλίμα είναι καλό αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τουλάχιστον η Ελλάδα θα κρατά πάντα ένα μικρό καλάθι γιατί σε εμάς αρέσει να μιλάμε για ήρεμα νερά και η Τουρκία κατά καιρούς συνεχίζει να μιλάει για Γαλάζιες Πατρίδες. Πρέπει όλα αυτά να τα βλέπουμε σε ένα πλαίσιο επιφυλακτικό, αλλά καλώς έγινε η συνάντηση».

Για το ΠΑΣΟΚ, την ΠΑΣΚΕ και την υπόθεση Παναγόπουλου

Ο κ. Γερουλάνος στη συνέχεια είπε ότι «τα έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ διεκδικούν να κάνουμε ένα όσο πιο δημοκρατικό συνέδριο, γίνεται». Όσο για το πώς θα συγκροτηθεί το Σώμα των συνέδρων, είπε ότι «θα ακούσουμε και τις τελικές εισηγήσεις στην ΚΟΕΣ για να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Σχετικά με την ΠΑΣΚΕ και την υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Γερουλάνος είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από αυτό που απαιτεί και από τη ΝΔ να κάνει με δικά της στελέχη σε τέτοιες περιπτώσεις. Είχαμε πει ότι θα έχουμε μία συνέπεια απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα γιατί το πολιτικό σύστημα έχει πληγεί από κακή διαχείριση χρημάτων, υπάρχουν συνέχεια ερωτήματα για το πώς διατίθενται τα χρήματα και σε ποιον. Το ΠΑΣΟΚ και σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να μείνει πιστό σε αυτά που λέει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ας κρατάμε ένα μικρό καλάθι και να δούμε τι θα πει και ο κ. Παναγόπουλος, ποια είναι η στάση του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και εμείς βεβαίως θα πρέπει να αποφασίσουμε σαν κόμμα τη δική μας στάση».

Όπως είπε ο κ. Γερουλάνος, «αυτό που με ανησυχεί πάντα είναι όταν γίνεται ένα κυνήγι μαγισσών χωρίς λόγο. Εμείς λέμε ότι εμείς ως ΠΑΣΟΚ οφείλαμε να κάνουμε αυτό και το κάναμε, από την άλλη υπάρχει και η Δικαιοσύνη που θα επιληφθεί και επίσης υπάρχει και η ΓΣΕΕ που είναι ένας φορέας που θα πάρει τις αποφάσεις του, θα κρίνει κι εκείνος τι γίνεται. Αν η ΓΣΕΕ νιώθει ότι καλύπτεται από τις απαντήσεις Παναγόπουλου θα πάρει τις δικές της αποφάσεις. Εμείς αυτό που οφείλαμε, το κάναμε και θα το κάνουμε για όλα τα στελέχη που εμπλέκονται σε τέτοιες περιπτώσεις μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη τι μέλλει γενέσθαι. Έτσι εμείς οφείλουμε να διακόψουμε την κομματική ιδιότητα μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη, να αφήσουμε τη ΓΣΕΕ να αποφασίσει και όταν η Δικαιοσύνη βγάλει απόφαση να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε από τη δική μας πλευρά».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μιλάμε για μια σειρά προγραμμάτων που κάποιος εισέπραξε και κάποιος έδωσε. Αν είναι λοιπόν να γίνει μία έρευνα για τα κονδύλια, είμαι σίγουρος πως δεν θα ασχοληθεί μόνο με το πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματα από το ΑΤΜ αλλά πώς έφτασαν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό. Και εκεί η κυβέρνηση της ΝΔ θα έχει ένα μέρος να απαντήσει και εκείνη. Αν ήταν τόσο προβληματικό αυτό το σκηνικό γιατί συνέχισαν να δίνουν χρήματα; Γι’ αυτό λέω χρειάζεται λίγη προσοχή. Δεν ξεκινάμε να παίρνουμε κεφάλια από την ώρα που κατηγορείται κάποιος, αλλά αν είναι να πάρουμε κεφάλια όταν θα βγει το πόρισμα, θα το κάνουμε και για αυτούς που τα έδωσαν, αν δεν δόθηκαν με σωστά κριτήρια».

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Ακόμα δεν έχουμε δει κείμενα, ξέρετε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ένα κόμμα που ξανά και ξανά έχει καταστρατηγήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία, δεν μπορεί να το εμπιστευτεί κανείς για να κάνει Αναθεώρηση Συντάγματος, που είναι μία ύψιστη διαδικασία και στην οποία για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι μεγάλοι στοχαστές που συζητούν για αυτό παραμένουν και άνθρωποι που προέρχονται από τον δικό μας χώρο» τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος και πρόσθεσε:

«Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία και εκεί ακόμα υπάρχει μια γενική διάθεση ότι ένας πρωθυπουργός που έχει υποκλέψει τους αντιπάλους του και έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει, δεν χαίρει της εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να έχει κάποιος για να κάνει Αναθεώρηση του Συντάγματος. Και άρα αφού η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική, εκεί το ΠΑΣΟΚ είτε είναι πρώτο κόμμα είτε δεν είναι, θα συμβάλλει με τον τρόπο που θα συμβάλλει. Τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ τις έχει κάνει και θεωρώ ότι είναι αρκετά ριζοσπαστικές και αρκετά διευρυμένες. Την ψήφο μας θα τη δώσουμε στην Αναθεωρητική Βουλή και αυτή είναι η επόμενη».

Ακούστε το ηχητικό: