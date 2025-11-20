Γερουλάνος στον Realfm 97,8: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την ανατροπή – Δουλειά μας είναι να μιλήσουμε στους ψηφοφόρους μας που δεν πάνε στην κάλπη - Real.gr

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ενεργειακά, αλλά και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ μίλησε στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι «είχαμε πει από την αρχή ότι χρειάζεται Προανακριτική γιατί στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο υπουργοί. Η ΝΔ το αρνήθηκε και πήγε κατευθείαν σε Εξεταστική, ουσιαστικά κρατώντας μόνο τους τύπους των πραγμάτων, αλλά και εκεί θα γίνει δουλειά. Κάποια πράγματα θα τα μάθουμε. Τώρα αν θα λάμψει όλη η αλήθεια, εκεί έχω μεγάλες απορίες».

Για το ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» δεν πήγε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ότι «είναι απαράδεκτο και γι’ αυτό έστω και συμβολικά αποχωρήσαμε από τη διαδικασία γιατί είναι άλλη μία κίνηση που δείχνει την απαξίωση που δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στο Κοινοβούλιο – αν κατευθύνονται ή όχι αυτό θα φανεί- και δείχνει με το χειρότερο τρόπο ότι θα κάνει ό, τι μπορεί ο καθένας για να μη λάμψει η αλήθεια. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι δεν θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι – αυτό είναι θέμα της Δικαιοσύνης- το θέμα είναι ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να ξέρει τι έχει πάει λάθος. Όπως είπε και η κα Διαμαντοπούλου η λύση που έχει προτάξει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση είναι λάθος γιατί ξεφεύγει του κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των αγροτών, ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε ότι «η καθυστέρηση προέρχεται από το ότι η κυβέρνηση σέρνεται πίσω από την Ευρώπη για να αποκαλύψει όσα συνέβαιναν και όσο δεν πείθεται η Ευρώπη, ζητεί καλύτερες απαντήσεις. Δεν είμαι πεπεισμένος ότι η κυβέρνηση κάνει ό, τι μπορεί για να πληρωθούν οι αγρότες πιο γρήγορα. Αντίθετα, αν πραγματικά ένιωθε την ανάγκη να λάμψει η αλήθεια, θα είχαν προχωρήσει πιο γρήγορα και θα έβρισκε λύσεις για να πληρωθούν οι αγρότες. Είναι έγκλημα ότι αγρότες δεν έχουν δει χρήματα στους λογαριασμούς τους εδώ και 14 μήνες».

Για τα ενεργειακά

«Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται φθηνή ενέργεια και ενεργειακή αυτονομία. Δεν εξυπηρετούνται αυτοί οι στόχοι. Από εκεί και πέρα ότι μπορεί να βγουν καλά πράγματα για την Ελλάδα, μπορούν, αλλά και αυτό χρειάζεται μία πολυεπίπεδη και ενεργητική εξωτερική πολιτική που δεν έχουμε δει τελευταία. Αντιθέτως βλέπουμε μία ασυνέπεια και σπασμωδικές κινήσεις ανάλογα με τις συγκυρίες τις πολύ όμως, βραχυπρόθεσμες. Βλέπουμε να εγκαταλείπουμε τη Δ. Μακεδονία λέγοντας τέλος τα ορυκτά καύσιμα για να πάμε στην πράσινη ενέργεια και μετά να λέμε «drill baby, drill». Λέμε πάμε να φύγουμε από την εξάρτηση από τη Ρωσία και πάμε σε μια νέα εξάρτηση» είπε αρχικά σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στα ενεργειακά, ο Παύλος Γερουλάνος.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Όλα αυτά δείχνουν ότι αντί να έχουμε πρώτη προτεραιότητα στα ενεργειακά τον Έλληνα πολίτη, χρησιμοποιούμε και τα ενεργειακά για να παίξουμε σε ένα πολιτικό παιχνίδι, στο οποίο είχαμε αποκλειστεί για μεγάλο διάστημα. Ο πρωθυπουργός παλεύει ακόμα για μια συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κάτι που με ανησυχεί ειδικά όταν έχει βάλει όλα του τα αυγά σε ένα καλάθι.

Εμείς είμαστε υπέρ μία πολυεπίπεδης ενεργητικής πολιτικής, όπου βεβαίως είμαστε με το Διεθνές Δίκαιο αλλά δεν σταματάμε να μιλάμε με την άλλη μεριά γιατί αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδας. Βρισκόμαστε σε μία Ελλάδα που ξυπνάει ξαφνικά ένα πρωί και εκπλήσσεται ότι η Τουρκία έχει μπει μέσα στη Συρία. Αυτό δεν έχει γίνει από καμία κυβέρνηση μετά τη Μεταπολίτευση. Βλέπουμε μία μονοδιάστατη πολιτική που βάζουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι».

Σε άλλο σημείο επεσήμανε ότι «μία χώρα πρέπει να επιδιώκει να έχει πάντα επιλογές. Να μην είναι κρεμασμένη σε έναν».

Για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Μιλώντας για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος είπε ότι «έχει μπει το νερό στο αυλάκι με το συνέδριο, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό και προτεραιότητα είναι να γίνει ένα συνέδριο ουσιαστικό που θα αντιμετωπίσει τα πολιτικά θέματα που εκ των πραγμάτων θα βρούμε μπροστά μας αλλά και θα δημιουργήσει τα ανοίγματα που πρέπει προς την κοινωνία, ώστε το ΠΑΣΟΚ να αρχίσει να βλέπει καλύτερα νούμερα στις δημοσκοπήσεις».

«Το πρώτο αφορά σε θέματα, όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, η ευθύνη υπουργών, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης κλπ. Το δεύτερο αφορά στον εκλογικό νόμο γιατί εκεί θα παιχτεί το κατά πόσο εννοούμε να εμβαθύνουμε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα και βεβαίως το τρίτο είναι να συνδεθεί το όραμα του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις που έκανε ο πρόεδρος στη ΔΕΘ» πρόσθεσε και συνέχισε:

«Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την ανατροπή και να ανοίξει εκεί όπου ο πολίτης μπορεί να πάρει αποφάσεις. Γι’ αυτό και έκανα κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να λειτουργεί το κόμμα ώστε η συμμετοχή του πολίτη να είναι πολύ πιο ενεργή και το κόμμα να ακούει τις απόψεις και τα κελεύσματα της κοινωνίας».

Όσον αφορά στην πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για ενιαίο ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων στις επόμενες εκλογές ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε τα εξής:

«Οι συνεργασίες δεν γίνονται απέναντι σε πράγματα αλλά υπέρ πραγμάτων. Αυτό συνεπάγεται μία ατζέντα. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με κυριότερη την πρόταση για την αλλαγή του διοικητικού μοντέλου, αλλιώς κυνηγάμε την ουρά μας.

Όπως και εγώ και ο κ. Δούκας έχουμε συνεργαστεί με κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε τα ίδια πράγματα για την Αυτοδιοίκηση διότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την εξουσία, πέρασε νομοσχέδια χειραγώγησης και όχι χειραφέτησης».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Η δική μας δουλειά είναι να μιλήσουμε στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που δεν πάνε στην κάλπη και να πείσουμε όσο περισσότερους πολίτες γίνεται για το πρόγραμμά μας».

