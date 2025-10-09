Γερουλάνος στον Realfm 97,8: Τώρα είναι εύφορο το έδαφος για να περάσουν οι θέσεις μας ως λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Αναφορικά με την επιμονή του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Παύλος Γερουλάνος εξήγησε ότι «η αυτόνομη πορεία βασίζεται πάνω στην εξής παραδοχή: ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο από τους παλιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα στην αποχή. Δεν έχουν βρει κάποιο κόμμα να εμπιστευτούν για να ψηφίσουν. Πολλοί από αυτούς μπορεί να έδειχναν και μία ανοχή στον κ. Μητσοτάκη παλαιότερα που τώρα μοιάζει να εκλείπει σιγά σιγά. Δηλαδή πριν το καλοκαίρι είδαμε μία αρκετά ισχυρή ένδειξη ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες ήταν λίγο πιο πολύ στο ‘εντάξει ρε παιδιά, δεν βαριέσαι’, τώρα ζητούν μία πολιτική αλλαγή».

Και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό το έχω επισημάνει ότι τώρα είναι ένα εύφορο έδαφος για να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να κάνουμε αυτή την περίφημη διεύρυνση από τα Αριστερά μέχρι τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη και έτσι να πορευτούμε σε μία νικηφόρα πορεία. Αυτή είναι η στρατηγική. Αυτή η στρατηγική δεν έχει δει στοιχεία για να αλλάξει. Έχουμε δει όμως στοιχεία για τα οποία να επιταχύνουμε».

Σε ερώτηση για ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι «εγώ νομίζω ότι είναι μία εξέλιξη την οποία οφείλουμε να παρακολουθήσουμε. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτό το οποίο θα έπρεπε πραγματικά να μας βάζει σε εγρήγορση και μας βάζει σε εγρήγορση είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει στοιχεία για να δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα του τόπου».

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη συνεργασία με την ΝΔ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «πρέπει να σας πω ότι έχω δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο, όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, την συνεργασία με την ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον γιατί μία συνεργασία των κεντρώων δυνάμεων στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει πολιτικά μορφώματα ως αντιπολίτευση τα οποία μετά τα βλέπουμε και κερδίσουν συνέχεια δυνάμεις μέχρι ότου τα θεωρούμε δεδομένα ότι μπορεί να επιβληθούν στην πολιτική σκηνή. Είδαμε αυτό να γίνεται στην Δανία, την Σουηδία, στις χώρες της πρώην σοβιετικές. Βλέπουμε στην Ιταλία και στη Γαλλία επίσης μία άνοδο της Ακροδεξιάς. Άρα θεωρώ ότι τέτοιου είδους συμμαχίες μπορούν να κυβερνήσουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα αλλά αυτό το οποίο δημιουργούν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την χώρα».

«Ο δεύτερος, όμως, λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη είναι μία κυβέρνηση που είναι τόσο βυθισμένη πια στα προβλήματα του τόπου και στα σκάνδαλα που όχι μόνο δεν έχει καν νόημα να το συζητάμε, θεωρώ ότι πρέπει να μας βρίσκει συνέχεια απέναντι. Και δεν είμαι μόνο εγώ που το λέω και ο πρόεδρος και ο κ. Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, όλοι έχουν αποκλείσει μία συνεργασία με την ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη. (…) Αν υπάρχουν τέτοιες κουβέντες νομίζω ότι είναι κουβέντες οι οποίες δεν έχουν κάποια υπόσταση πολιτική», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος.

Για τη δήλωση του ότι αν κουνηθεί η βελόνα στις δημοσκοπήσεις τους επόμενους μήνες το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να ξαναδεί την στρατηγική του ο Παύλος Γερουλάνος διευκρίνισε ότι «εγώ αυτό το οποίο έκανα μπροστά στα στελέχη του κόμματος ήταν να τα καλέσω σε μία εγρήγορση, διότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι εύφορο το έδαφος από την ώρα που άρχισαν τα κοινά που απέχουν να περιμένουν μία πολιτική αλλαγή με την συγκυρία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στην ΔΕΘ. Άρα τώρα είναι εύφορο το έδαφος να περάσουν αυτές οι θέσεις μας ως λύσεις σε αυτά πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία».