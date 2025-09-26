«Για μας είναι πάντα εδώ» - Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη - Real.gr

Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια από την ημέρα που ο Παύλος Μπακογιάννης έχασε τη ζωή του από τα πυρά των τρομοκρατών της «17 Νοέμβρη».

Με αφορμή αυτή τη θλιβερή επέτειο, η σύζυγός του, Ντόρα Μπακογιάννη, δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία, σημειώνοντας ότι εκείνος θα παραμείνει για πάντα ζωντανός στη μνήμη μας.

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη:

«Για μας είναι πάντα εδώ! Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.