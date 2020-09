Για «ενδοτική κυβέρνηση» κάνει λόγο το ΜέΡΑ25 σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη-Πομπέο

Ο κ. Κριθαρίδης τονίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων είπε σε άριστα αγγλικά ότι "The sky is the limit", για να έρθει λίγη ώρα αργότερα το απόλυτο άδειασμα από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ο οποίος δεν ανέφερε απολύτως τίποτα για τα ελληνοτουρκικά και δεν έκανε καμία πολυπόθητη αναφορά σε μη ίσες αποστάσεις, πέρα από το ότι η Ελλάδα συνιστά πυλώνα σταθερότητας!».