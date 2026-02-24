Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8: «Δεν τίθεται κανένα θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για δημοσκοπήσεις και προεκλογικές συνεργασίες - Real.gr

«Δεν τίθεται κανένα θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ» τόνισε η Νάντια Γιαννακοπούλου, μιλώντας στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις και τις προεκλογικές συνεργασίες,

Μιλώντας για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, η κα Γιαννακοπούλου ανέφερε: «Προφανώς μας προβληματίζουν και δεν μας ικανοποιούν, καθώς θέλουμε κάτι πολύ καλύτερα. Αλίμονο όμως αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θεωρούσε εφικτό ότι αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση. Στην παρούσα φάση τα πράγματα δεν φαίνονται εύκολα, όμως έχουμε τουλάχιστον έναν χρόνο μέχρι τις εθνικές εκλογές. Από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει η ανάγκη και η επιθυμία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού να υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Αναφορικά με το αν θα έπρεπε να είναι πιο «ανοιχτοί» σε προεκλογικές συνεργασίες, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Κοινοβουλευτικές συνεργασίες έχουμε ήδη κάνει και θέλουμε να κάνουμε συνεργασία και συνεννόηση πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αν κάτι πρέπει να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ, είναι το να μπορέσει να διαβουλευτεί σε όλο τον προσυνεδριακό διάλογο και στο συνέδριό του και να δει ποια είναι τα διορθωτικά κλικ που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να ανεβάζουμε τα ποσοστά μας. Ειλικρινά πιστεύω ότι στον έναν χρόνο μέχρι τις εθνικές εκλογές, με το πρόγραμμά μας, τα στελέχη μας, τις ιστορικές ρίζες και βάσεις μας στην ελληνική κοινωνία, τη δυνητική ψήφο που έχουμε και φτάνει το 40% στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει αυτή η δυναμική και ο ελληνικός λαός κοιτάζει προς το ΠΑΣΟΚ. Το πιο βασικό είναι να δει το ΠΑΣΟΚ πώς θα ανασυγκροτήσει τις δικές του δυνάμεις».

«Υπάρχει κάτι πιο ηττοπαθές από το να λέμε ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του διότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί μόνο του;» διερωτήθηκε η Νάντια Γιαννακοπούλου και πρόσθεσε: «Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα 20% που ανήκει στην γκρίζα ζώνη και το οποίο είναι ο game charger (σ.σ. αυτός που αλλάζει το παιχνίδι). Αν το ΠΑΣΟΚ μπορέσει να περάσει το μήνυμά του καθαρά, αν μπορέσει να αυξήσει περισσότερο την εικόνα της κυβερνησιμότητάς του, που είναι το πιο σημαντικό, αν δεν παρασυρόμαστε στις σειρήνες της απλά καταγγελίας και κυρίως αν απευθυνθεί στον χώρο του κέντρου, τότε πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποκτήσει δυναμική ροπή και να κάνουμε την ανατροπή».

«Δεν τίθεται κανένα θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ»

Σχετικά με το αν υπάρχει θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, η Νάντια Γιαννακοπούλου ξεκαθάρισε ότι «δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, διότι η ηγεσία μας κρίθηκε και επανεκλέχθηκε με ένα πολύ καθαρό ποσοστό πριν από 1,5 χρόνο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο καθαρός νικητής των κομματικών εκλογών τον Οκτώβριο του 2024. Δεν θα κάνουμε εσωκομματικές κάθε 1,5 χρόνο. Αν το ΠΑΣΟΚ συνολικά δεν μπορέσει να δείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και δεν εξάγει τις θέσεις του και δεν μπορέσει να αγκαλιάσει ξανά τα λαϊκά στρώματα, τότε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει όσους αρχηγούς και να αλλάξουμε. Είναι θέμα πολιτικής και στίγματος, παρά θέμα αρχηγού, τον οποίο κρίναμε, τον επανεκλέξαμε και με αυτόν θα πάμε στις εθνικές εκλογές».

Τι είπε για το ψήφισμα Δούκα

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει πει δεκάδες φορές και το διακηρύξει με κάθε τρόπο, ότι η ΝΔ είναι ο ιστορικός και πολιτικός μας αντίπαλος, και ότι αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε τις πολιτικές της. Παλεύουμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, καθώς πιστεύουμε ότι την τελευταία 7ετία έχουν χαθεί πάρα πολλές ευκαιρίες με ευθύνη της ΝΔ, η οποία έχει απογοητεύσει το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών. Από ό, τι γνωρίζω στις καταστατικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα υπάρξει αυτό καταγεγραμμένο. Όπως σε όλα τα συνέδρια, οποιοδήποτε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχει το δικαίωμα να καταθέσει όποιο ψήφισμα θέλει, και αυτό είτε θα εγκριθεί είτε όχι. Προσωπικά διαφωνώ, διότι θεωρώ ότι είναι σαφής ο πρόεδρός μας και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό θα καταγραφεί στις καταστατικές θέσεις και θα ψηφιστεί ούτως ή άλλως. Αλλά είναι δικαίωμα του κ. Δούκα να έχει όποια θέση θέλει» είπε για το ψήφισμα που πρότεινε ο Χάρης Δούκας, το οποίο θα επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με κανέναν τρόπο με τη Νέα Δημοκρατία.

Για κόμματα Τσίπρα – Καρυστιανού

«Εδώ και πόσους μήνες καθόμαστε και συζητάμε για την υποτιθέμενη δημιουργία των κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κα Καρυστιανού. Όταν θα δημιουργηθούν, εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε να δούμε τι θέσεις θα παρουσιάσουν, ποια πρόσωπα θα παρουσιάσουν δίπλα τους, ποιο θα είναι το στίγμα τους, ποιο θα είναι το αφήγημά του για τη χώρα. Μέχρι τότε είναι άχαρη όλη αυτή η κουβέντα» είπε η κα Γιαννακοπούλου απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα κόμματα Τσίπρα-Καρυστιανού.

