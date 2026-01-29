Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη ΝΔ, παλεύουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή – Τι είπε για την πρόταση Δούκα - Real.gr

Για την τραγωδία στα Τρίκαλα και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μίλησε η βουλευτής, Νάντια Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Αναφερόμενη στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», η κα Γιαννακοπούλου τόνισε ότι «έγινε ένα τραγικό δυστύχημα με 5 νεκρές γυναίκες και αυτό που χρειάζεται να γίνει άμεσα είναι να διερευνηθούν οι αιτίες, να δούμε τι έγινε και βεβαίως να υπάρξει και η δικαστική διερεύνηση για να αποδοθούν οι ευθύνες και κυρίως να δούμε τι πρέπει να γίνει ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ο στόχος της Πολιτείας πρέπει να είναι να μην υπάρχει κανένα εργατικό δυστύχημα».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι «το πόρισμα δημιουργεί πολύ εύλογα ερωτήματα γιατί το κεντρικό θέμα στον δημόσιο διάλογο που έχει να κάνει με την τραγωδία στη «Βιολάντα» και είναι το πώς είναι δυνατόν τελικά σε ένα ολόκληρο εργοστάσιο να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι ότι υπάρχει κάτι που μυρίζει σαν διαρροή τόσους μήνες και τελικά να μη σταματάει η παραγωγή για να βρεθεί τι είναι. Επίσης πώς είναι δυνατόν, όταν υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες να μην έχει υπάρξει η άμεση παρέμβαση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών; Στη χώρα μας το 2026 ακόμα παλεύουμε για να κάνουμε την «επανάσταση του αυτονόητου».

Σύμφωνα με την κα Γιαννακοπούλου, «δυστυχώς είναι τραγικό, είναι λυπηρό και απογοητευτικό το γεγονός ότι πρέπει πρώτα να γίνεται ένα τραγικό συμβάν και μετά να τρέχουμε για να δούμε τι γίνεται με τις αρμοδιότητες, τι γίνεται με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες, τις καθυστερήσεις στους ελέγχους, το θεσμικό πλαίσιο. Είναι ακόμη ένα χάος και αυτό πρέπει να φτιάξουμε. Πάνω σε τραγικά γεγονότα το τελευταίο που θέλουμε να κάνουμε, είναι να φαίνεται ότι πάμε να καρπωθούμε πολιτικά αποτελέσματα. Όμως, δεν είναι ένα εύλογο ερώτημα το να λέμε «το επιτελικό κράτος τελικά ποιο είναι;». Πόσοι επιθεωρητές εργασίας τελικά υπάρχουν και καλούνται να ελέγξουν πάνω από 350.000 επιχειρήσεις με περίπου 2,5 εκατ. εργαζομένους. Υπάρχουν καταγγελίες ότι είναι μόνο 233. Πόσοι υπάρχουν στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα για να ελέγχουν 6.500 επιχειρήσεις; Να έχουμε μία απάντηση από την κυβέρνηση. Γίνεται ένας πολύ άχαρος διάλογος πάνω σε αριθμούς. Πρέπει να δούμε με σοβαρότητα τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, με τις διαδικασίες ελέγχου, με τη λειτουργία και τις διαδικασίες πρόληψης».

Υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί μονίμως σε αυτή τη χώρα πρώτα να χάνονται ανθρώπινες ζωές και μετά να ξυπνάμε. Το ΠΑΣΟΚ κινείται και οφείλει να κινείται με μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή. Δεν είμαστε κόμμα καταγγελίας, κόμμα που λαϊκίζει ή μιλάει με υπερβολές και μισαλλοδοξία. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις και προβάλλουμε με θετικό τρόπο την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρει η στείρα καταγγελία και η γενικευμένη μιζέρια που προβάλλεται από δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια σκληρή κριτική στα λάθη της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά παράλληλα να προβάλλουμε τις θέσεις και απόψεις μας δίνοντας ελπίδα».

Για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και την πρόταση Δούκα

Η κα Γιαννακοπούλου μίλησε και για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει τον Μάρτιο αλλά και για την πρόταση του Χάρη Δούκα για ψήφισμα που θα απορρίπτει κάθε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

«Έχουμε πει και έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη ΝΔ, καθώς εμείς αυτή τη στιγμή παλεύουμε για να υπάρξει μία πολιτική αλλαγή. Θέλουμε και λέμε ότι πρέπει να εκφραστεί η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, που θέλουν ανατροπή των πολιτικών που ζουν τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη ΝΔ. Όσο όμως αυτό αναπαράγεται, δημιουργείται μία καχυποψία. Δηλ. μήπως δεν το εννοούμε και πρέπει να το θέσουμε σε ένα συνέδριο; Είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας» υποστήριξε η κα Γιαννακοπούλου και συμπλήρωσε:

«Ο εκλογικός μας στόχος είναι απολύτως καθαρός. Δεν έχει βγει ποτέ ιστορικά και παγκοσμίως κανένα κόμμα, έναν χρόνο πριν από τις εκλογές στο συνέδριό του να πει ότι “εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ με τον τάδε ή εγώ θα συνεργαστώ με τον άλλον”. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και πουθενά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να το κάνουμε. Υπερασπίζομαι όμως μέχρι κεραίας το δικαίωμα κάθε στελέχους να έχει ειδικά στην προσυνεδριακή διαδικασία το δικαίωμα της άποψής του και της υποστήριξής της. Ο κ. Δούκας έχει αυτή τη θέση και είναι δικαίωμά του να την καταθέσει και να κριθεί εκεί, στο συνέδριο. Δεν μπορεί η οποιαδήποτε άποψη στελέχους να κρίνεται ως εσωστρέφεια ή να κατακρίνεται και να φιμώνεται. Στην προσυνεδριακή διαδικασία πρέπει να υπάρχει πλούτος απόψεων και ιδεών και όλα αυτά να συζητηθούν και τελικά να ψηφιστούν. Η δύναμη του ΠΑΣΟΚ είναι η πολυφωνία που καταλήγει σε σύνθεση».

Η κα Γιαννακοπούλου είπε ακόμη ένα βασικό στοιχείο του τριπτύχου πάνω στο οποίο κινείται το ΠΑΣΟΚ είναι και η αυτόνομη πορεία του βάσει της απόφασης του τελευταίου συνεδρίου. Η μεγαλύτερη ήττα και ηττοπάθεια είναι έναν χρόνο πριν από τις εκλογές το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να πει ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βρίσκομαι εκεί άρα να πάω να συνεργαστώ με τον τάδε. Υπάρχει μια «γκρίζα ζώνη» αναποφάσιστων που δεν ξέρει τι θα πάει να ψηφίσει. Σε αυτό το ποσοστό του 25% πρωτίστως απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ. Στην πορεία για τις εκλογές αυτό θα αρχίσει να γίνεται και πιο συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι με το να αποσαφηνίσει το ΠΑΣΟΚ ότι κάνει μία αμφίπλευρη διεύρυνση, ότι απευθύνεται σίγουρα μεν στην Κεντροαριστερά αλλά δεν χαρίζει σε καμία περίπτωση και τον χώρο του Κέντρου στον κ. Μητσοτάκη και με το να μιλάμε θετικά με τις θέσεις και τις απόψεις μας στην κοινωνία, είναι εφικτός ο στόχος του ΠΑΣΟΚ».

