Γιάννης Ανδριανός: Τα μπλόκα δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες - Δεν θα χρεοκοπήσουμε τη χώρα - Real.gr

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κontra24 με τη Λουκία Γκάτσου, στο Kontra Channel.

Ο κος Ανδριανός αναφέρθηκε στο τετ α τετ που είχαν εκπρόσωποι των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, σημειώνοντας ότι εξετάζονται κάποια από τα αιτήματά τους.

«Δεν μπορούμε να χρεοκοπήσουμε τη χώρα για λεφτά που δεν υπάρχουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι «τα μπλόκα δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες».

Δείτε το βίντεο: