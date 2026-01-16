Γιάννης Κεφαλογιάννης: Στη Μαδρίτη για ενίσχυση συνεργασίας στην Πολιτική Προστασία - Real.gr

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποίησε στη Μαδρίτη, χθες και προχθές, (Τετάρτη 14 και και Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026) ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Ισπανίας στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Κεφαλογιάννης συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας, Fernando Grande-Marlaska Gómez, όπου όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, «επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, κυρίως υπό το πρίσμα των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μεσογειακές χώρες λόγω της κλιματικής κρίσης και της αυξανόμενης έντασης και συχνότητας φυσικών καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στις δασικές πυρκαγιές».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ευρωπαϊκή συνεργασία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του rescEU, καθώς και «στη διαχρονική προσήλωση των δύο χωρών στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη». Στη συνέχεια ο κ. Grande-Marlaska Gómez ευχαρίστησε τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας για τη συνδρομή της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2025, μέσω της αποστολής 20 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία ενώ από την πλευρά του, ο κ. Κεφαλογιάννης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ελλάδας για την πολύτιμη και έγκαιρη συνδρομή της Ισπανίας σε κρίσιμες περιόδους.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανταλλαγής τεχνογνωσίας, η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης και κοινών ασκήσεων, η ανάπτυξη στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, καθώς και η ενίσχυση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης στο πλαίσιο του rescEU. Οι δύο υπουργοί, όπως υπογραμμίζεται στην σχετική ανακοίνωση, «επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για εμβάθυνση της διμερούς και ευρωπαϊκής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής απόκρισης απέναντι στις κλιματικά υποκινούμενες κρίσεις».

VP Sara Aagesen se ha reunido hoy con @gkefalogiannis, ministro de Crisis Climática y Protección Civil de Grecia 🇬🇷 Han abordado el refuerzo de la cooperación mediterránea y de la lucha contra los incendios forestales consecuencia del cambio climático pic.twitter.com/pDxrv3hS5X — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) January 14, 2026

Επιπλέον, ο υπουργός συναντήθηκε με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ισπανίας και υπουργό Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικών Προκλήσεων (MITECO), Sara Aagesen Muñoz. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεσογειακές χώρες λόγω της κλιματικής κρίσης, με έμφαση στην αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των φυσικών καταστροφών και ιδίως των δασικών πυρκαγιών. Ακόμη, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «επιβεβαιώθηκε η βούληση των δύο πλευρών» για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, στο πλαίσιο και της ευρύτερης εμβάθυνσης των ελληνοϊσπανικών σχέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στον ρόλο του MITECO (υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικών Προκλήσεων) στον σχεδιασμό πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, στη χρήση επιστημονικών δεδομένων -μετεωρολογικών, υδρολογικών και περιβαλλοντικών- για την υποστήριξη της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στην ενσωμάτωση κριτηρίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στον εθνικό σχεδιασμό, με τον κ. Κεφαλογιάννη να εκφράζει το έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς για τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε θέματα πρόληψης, εκπαίδευσης και διαλειτουργικότητας.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ισπανική εμπειρία στην προληπτική διαχείριση της καύσιμης ύλης μέσω ελεγχόμενων καύσεων που εφαρμόζεται ήδη στην Ισπανία, την ώρα που, όπως επισημαίνει το υπουργείο, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θεσμοθετεί, μεταξύ άλλων, την ελεγχόμενη καύση και άλλα σύγχρονα εργαλεία πρόληψης, στο πλαίσιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «μιας συνολικής μεταρρύθμισης με έμφαση στην πρόληψη και τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων φορέων».

Τέλος, υπογραμμίστηκε η σημασία της στενής συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ως αναγκαία απάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, «στις ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης».

Επιπλέον, ο υπουργός επισκέφθηκε τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Έκτακτων Αναγκών της Ισπανίας, όπου πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Ισπανικού Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, της Υποδιεύθυνσης Πρόληψης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης και Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών.

Τέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της UME (Unidad Militar de Emergencias – Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης) στην αεροπορική βάση Torrejón, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής της UME, αντιστράτηγο Francisco Javier Marcos Izquierdo και ενημερώθηκε για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαδικασία ενεργοποίησης της Μονάδας.