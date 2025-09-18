Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8 για τα ελληνοτουρκικά: Δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά δεν φοβόμαστε - Real.gr

Για τα ελληνοτουρκικά και τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Η Τουρκία είναι πάντα ένας πολύ δύσκολος γείτονας. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Ελπίζουμε να βελτιωθεί στην πορεία αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολος γείτονας», είπε ο Γιάννης Λοβέρδος.

Και συνέχισε: «Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις εμείς παραμένουμε απερίφραστα υπέρ της καλής γειτονίας. Θέλουμε καλή γειτονία. Θέλουμε ανοιχτό διάλογο. Από εκεί και πέρα βέβαια προετοιμαζόμαστε για τα πάντα. Η Ελλάδα είναι μία ισχυρή και περήφανη χώρα που δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένη να εγκαταλείψει ούτε εκατοστό από την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της».

«Βλέπετε ότι έχουμε κάνει και πολλά γιατί ακούω και πολύ γκρίνια για την εξωτερική πολιτική. Δεν προκύπτει αυτό από πουθενά. Στη διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών έχουμε κάνει τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, έχουμε φτιάξει τα θαλάσσια πάρκα, ξεκινήσαμε αυτή την συμφωνία για συνεργασία με την Chevron, ανοίξαμε χθες πάλι διάλογο με την Λιβύη για τη χάραξη της ΑΟΖ μετά από τόσα χρόνια. Είναι νομίζω η εξωτερική μας πολιτική προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των εθνικών μας συμφερόντων όσο ποτέ άλλοτε. Αυτή την γκρίνια ομολογώ ότι δεν την καταλαβαίνω», σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις να βγει στο Αιγαίο ο Γιάννης Λοβέρδος τόνισε ότι «θα το δούμε στην πορεία. Το παρακολουθούμε. Δεν το θεωρούμε ασήμαντο ως γεγονός, αλλά δεν του δίνουμε την τεράστια σημασία που κάποιοι θέλουν να του δώσουν. Εμείς αγωνιζόμαστε με συνέπεια και ευθύνη για να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα».

«Είμαστε μία ισχυρή χώρα. Δεν φοβόμαστε, δεν υποτιμούμε κανέναν αλλά και δεν φοβόμαστε», υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

«Πάμε καλά μακροπρόθεσμα, μακροοικονομικά. Πάμε καλά δημοσιονομικά. Πρέπει αυτό να αποτυπωθεί και στην καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η προσπάθεια του Πρωθυπουργού. Αυτό ξεκίνησε και με τα μέτρα που ελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη. Θα ληφθούν κι άλλα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν το νιώσει αυτό ο πολίτης, εκτιμώ ότι το κλίμα θα γίνει ακόμη πιο κοντά στην ΝΔ. Γιατί είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον για την χώρα μας», είπε ο Γιάννης Λοβέρδος.

«Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, εκτιμώ ότι η ΝΔ θα πάει καλύτερα από ότι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και θα έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμη και την αυτοδυναμία, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας που είναι αδύναμες, όπως έχει δείξει η εμπειρία στην χώρα μας», κατέληξε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Ακούστε το ηχητικό: