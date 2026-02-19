Γιαννούλης στον Realfm 97,8 για Ανδρουλάκη: Είναι πολιτική αυτοχειρία να πιστεύει ότι μόνο του το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ, έστω και με μία ψήφο - Real.gr

Υπέρ ενός ενιαίου προοδευτικού ψηφοδελτίου τάχθηκε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Κανένας μόνος δεν μπορεί, συμπεριλαμβάνω και το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική πρωτοβουλία που θα μετεξελιχθεί σε κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όπως όλα δείχνουν, για να μην υπάρχουν αμφισημίες, αλλά χρήσιμο ρόλο θα παίξουν και οι πολιτικές και οι κομματικές δομές της Αριστεράς, για να υπάρξει πρόταση κυβέρνησης και όχι μίας πιο ισχυρής αντιπολίτευσης. Αν φτάσουμε και πάλι κατακερματισμένοι στις εκλογές του 2027, πρώτες ή δεύτερες, δυστυχώς θα έχουμε συμβάλλει στο να επαναδιεκδικήσει η ΝΔ τρίτη θητεία», τόνισε αρχικά ο κ. Γιαννούλης.

«Έχω δει τα τελευταία 25-30 χρόνια να αλλάζουν πολλά πολιτικά δεδομένα όταν φτάνουμε κοντά στην κάλπη και σε σχέση με τα υπό δημιουργία νέα κόμματα, αλλά και σε σχέση με τη δυναμική που αναπτύσσουν τα κόμματα που βρίσκονται μέσα στη βουλή και παράγουν, εκπέμπουν και υποστηρίζουν μία συγκεκριμένη πολιτική και προγραμματική πρόταση, που δεν έχει μόνο το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Πρέπει να γίνει και η δημόσια συζήτηση λίγο πιο ενδιαφέρουσα και να είναι πιο αντίστοιχη με τα προβλήματα του κόσμου. Μπορεί να θεωρείται ουτοπικό ή ακατόρθωτο αυτό που προτείνω, αλλά έχω την εντύπωση ότι το οφείλουμε στους πολίτες», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την προοπτική της εκλογικής αναμέτρησης, με δεδομένο ότι η αντιπολίτευση είναι πολυδιασπασμένη, είπε: «Καταρχάς δεν θεωρώ θετικό ότι η προσδοκία μας είναι η φθορά της ΝΔ που είναι δεδομένη. Η ΝΔ είναι απειλή από μόνη της για τον εαυτό της. Δυσκολεύεται πάρα πολύ να κατακτήσει – με αυτά που συμβαίνουν και στη δεξιά πολυκατοικία – το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας».

Η πρόταση για ενιαίο ψηφοδέλτιο

«Είναι μία απόσταση, που είναι πολιτικό φαινόμενο πρωτόγνωρο στην Ελλάδα. Εκείνο όμως που είναι επίσης πρωτόγνωρο είναι οι υπερβολικοί εγωισμοί και τα ψεύτικα διλήμματα ή οι χίμαιρες που χτίζουν τα κόμματα που μπορούν να συνθέσουν αυτό που περιγράφουν ως προοδευτική προγραμματική πρόταση. Και πιστεύω ότι αυτό θα λειανθεί γιατί θα είναι επιταγή της ιστορίας. Εάν δεν φτάσουμε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο – όπως ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει εδώ και 1,5 χρόνο – μία προγραμματική πρόταση, μία προγραμματική προοπτική, μία σειρά μέτρων που θα αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων, ο κίνδυνος από ορατός γίνεται βεβαιότητα», επισήμανε και πρόσθεσε: «Για το ΠΑΣΟΚ είναι διεύρυνση η επιστροφή στην πολιτική του κ. Μπόλαρη για παράδειγμα; Ή παλαιών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν υποτιμώ την πορεία τους αλλά όταν λέμε διεύρυνση, ανανέωση και προοπτική, έχει και κάποια δεδομένα. Θέλω να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε και εν ενεργεία και μη ενεργά πρόσωπα της πολιτικής, αλλά και μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική και από την κάλπη».

Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ

Σχετικά με τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε: «Έχουμε κάνει πολλά βήματα, σαν επισπεύδουσα αντιπολίτευση που καταθέτει μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά ένα τεκμηριωμένο αγροτικό νομοσχέδιο. Έχουμε κάνει σημαντικά πράγματα σαν επισπεύδουσα αντιπολίτευση για την ακρίβεια, τα ενοίκια, τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, την ενέργεια και την αύξηση του εισοδήματος που δεν θα καταπίνεται από τον πληθωρισμό.

Όλα αυτά δεν συνιστούν μία αντιπολίτευση άρνησης. Τώρα, όταν αρνούμαστε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο -που την τελευταία στιγμή έρχεται μία άσχετη τροπολογία για το οικογενειακό δίκαιο, που μοιάζει να είναι κατά παραγγελία νομοθέτηση- αυτό δεν είναι ούτε λαϊκισμός, ούτε τοξικότητα, ούτε συμπλεγματική κομματική συμπεριφορά. Είναι υποχρέωσή μας. Χωρίς να εξωραΐζω την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν το αποτύπωμά τους».

Ερωτηθείς ποιοι είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, εκτίμησε ότι είναι ενταγμένο στην προσπάθεια για ένα προοδευτικό ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ αν αυτό σημαίνει πως θα πρόκειται για συνιστώσα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Πολιτική δύναμη που μπορεί να είναι δημοσκοπικά χαμηλά, αλλά έχει αντιστάθμισμα παραγωγής έργου. Και δεν ντρέπομαι, δεν κρύβω να σας πω ότι σε αυτή την προσπάθεια, τις σοβαρότερες πιθανότητες τις έχει να ηγηθεί ο Αλέξη Τσίπρας, αρκεί να το θέλει και ο ίδιος».

«Θα ήμουν πανευτυχής αν μου έλεγαν ότι επιτυγχάνεται ο στόχος του ενιαίου ψηφοδελτίου, αλλά θα καθίσεις πίσω και θα στηρίξεις άλλους γιατί είναι η νέα έκφραση αυτού που θέλουμε να κάνουμε, και θα κάνεις ό,τι μπορείς για τους συγκεκριμένους ανθρώπους που πιστοποιούν κάτι νέο στην πολιτική. Δεν θέλει ο κόσμος να παλέψει για να είναι ένας χώρος και πάλι αντιπολίτευση, είτε αξιωματική είτε ελάσσονα, θέλει αλλαγή κυβέρνησης, και αυτό δημοσκοπικά αποτυπώνεται με τον πλέον ευκρινή τρόπο», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη, που έκανε λόγο για μεγάλες διαφορές, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός κοινού ψηφοδελτίου κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, είπε: «Όσοι πιστεύουν ότι έχουμε μεγάλες διαφορές μεταξύ μας στους πολιτικούς φορείς που σας περιέγραψα, πιστεύω ότι δεν ερμηνεύουν καλά τα πράγματα. Είναι πολιτική αυτοχειρία να πιστεύει (σ.σ. ο κ. Ανδρουλάκης) ότι μόνο του το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ και την κυβέρνηση έστω και με μία ψήφο».

Ακούστε το ηχητικό: