Γιόργκενσεν προς Γιάννη Μανιάτη: Η Επιτροπή στηρίζει οικονομικά και γεωπολιτικά το καλώδιο - Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίησή του - Real.gr

Την επιβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει πολιτικά και τεχνικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector), επαναλαμβάνει ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) καθ. Γιάννη Μανιάτη.

Μάλιστα, με την απάντησή του ο Επίτροπος φαίνεται να καταρρίπτει όλες τις δικαιολογίες της Ελληνικής και Κυπριακής κυβέρνησης για τις καθυστερήσεις, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «Η ένταξη του έργου στον κατάλογο της ΕΕ και η χρηματοδότησή του από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» σημαίνουν ότι το έργο πληροί τα κριτήρια του κανονισμού Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης θετικής ανάλυσης κόστους-οφέλους». Προσθέτει μάλιστα ότι η εξέταση των όποιων οικονομικών παραμέτρων από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές πρέπει να έχει ως «στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων».

Επιπλέον, όσον αφορά τις προκλήσεις της Τουρκίας και την πρόθεσή της να εμποδίσει το έργο, ο Επίτροπος επισημαίνει ότι το ζήτημα έχει συζητηθεί ήδη μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και υπογραμμίζει ότι η «Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίησή του».

Τέλος, ο Επίτροπος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ως προς την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς παρά τις καθυστερήσεις «η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για κάποιο νέο χρονοδιάγραμμα» επισημαίνοντας παράλληλα ότι για «τη χρηματοδότηση που έχει λάβει το έργο από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα».

Ο Γ. Μανιάτης με αφορμή την απάντηση του Επιτρόπου στη γραπτή του Ερώτηση έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν τις καθυστερήσεις και να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απάντησή της σε ερώτηση που κατέθεσα τον περασμένο Νοέμβριο, επιβεβαίωσε την πολιτική, τεχνική, αλλά και, για πρώτη φορά γραπτώς, τη γεωπολιτική στήριξή της στο έργο.

Επιπλέον η Επιτροπή, όχι μόνο επιβεβαίωσε την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, αλλά υπογράμμισε και την ανάγκη άμεσης υλοποίησης του έργου ώστε να μη χαθεί η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καλώντας για την άμεση αντιμετώπιση των καθυστερήσεων.

Τώρα η ευθύνη είναι στην Ελληνική και Κυπριακή κυβέρνηση, να προχωρήσουν στην άμεση υλοποίηση ενός έργου απαραίτητου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και ενίσχυσης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Επιτροπής και της ερώτησης του Γ. Μανιάτη:

Απάντηση του κ. Jørgensen

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(18.2.2026)

Ο αγωγός Great Sea Interconnector, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί εκ νέου στον πλέον πρόσφατο ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος[1] στο πλαίσιο του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)[2], είναι μία από τις πρωτοβουλίες για τις ενεργειακές λεωφόρους που προσδιορίζονται στη δέσμη μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα[3], στην οποία η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πολιτική και τεχνική υποστήριξη.

Το έργο αυτό έχει μεν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις, όμως η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για κάποιο νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και συνεργάζεται στενά με τις κυπριακές και τις ελληνικές αρχές, καθώς και με τον φορέα υλοποίησης του έργου, για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων. Ταυτόχρονα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση που έχει λάβει το έργο από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα.

Η ένταξη του έργου στον κατάλογο της ΕΕ και η χρηματοδότησή του από τον ΜΣΕ σημαίνουν ότι το έργο πληροί τα κριτήρια του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, συμπεριλαμβανομένης θετικής ανάλυσης κόστους-οφέλους. Οι κυπριακές και οι ελληνικές αρχές εξετάζουν ορισμένες οικονομικές παραμέτρους με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. Η Επιτροπή υποστηρίζει την επιτάχυνση αυτή.

Οι συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κυπριακών και ελληνικών αρχών περιλαμβάνουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίησή του. Η Επιτροπή παρουσίασε εξάλλου τις προσδοκίες της στην έκθεση του 2025 για τη διεύρυνση σχετικά με την Τουρκία[4], η οποία συνοδεύει την ανακοίνωση του 2025 σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ[5].

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004589/2025 προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Γιάννης Μανιάτης (S&D)

Θέμα: Εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ενταγμένη στον ευρωπαϊκό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) από το 2013, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 657 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) και 100 εκατ. από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις. Αυτές οφείλονται στις συνεχείς αντιδράσεις της Τουρκίας, που έφτασαν μέχρι και στην παρεμπόδιση των ερευνών εντός της ελληνικής ΑΟΖ, αλλά και στην αδυναμία της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης να καταλήξουν σε έναν οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση του έργου, ο οποίος θα αντιμετωπίζει τα ρυθμιστικά και οικονομικά θέματα που επικαλούνται οι ίδιες δημοσίως.

Η απουσία αναφοράς στο έργο στο κοινό ανακοινωθέν της πρόσφατης 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου–Ελλάδας και η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι απαιτείται επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών του παραμέτρων, που επαναλήφθηκε μετά τη συνάντηση των αρμόδιων υπουργών με τον επίτροπο Jorgensen, δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες για την υλοποίηση και το χρονοδιάγραμμα της διασύνδεσης.

Μετά την τριμερή συνάντηση Επιτροπής–Ελλάδας–Κύπρου, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιο είναι το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που θα διασφαλίζει την αξιοποίηση των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων από τον ΜΣΕ και τον ΜΑΑ;

2. Ποια νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν βάσει των οποίων απαιτούνται νέες οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας ενός έργου που έχει συμπεριληφθεί κατ’ επανάληψη στον κατάλογο ΕΚΕ (6 φορές από το 2013);

3. Τέθηκε το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων και εμποδίων, και πώς θα μπορούσε η Επιτροπή να συνδράμει στην υπεράσπιση των συμφερόντων Ελλάδας–Κύπρου, και συνολικά της Ένωσης, στην περιοχή;

Κατάθεση: 18.11.2025