Γιώργος Παπανδρέου: Η Αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για μια Νέα Αρχή - Για την Ειρήνη - Real.gr

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, σε εκτενές άρθρο του στην προσωπική του ιστοσελίδα, τοποθετείται και σχολιάζει αναλυτικά τις εξελίξεις στη Γάζα μιλώντας για «φρίκη που ζει η Γάζα, οι Παλαιστίνιοι, μαζί και λιγοστοί ακόμα όμηροι» και η οποία πρέπει να τελειώσει άμεσα.

Ο κ. Παπανδρέου υποστηρίζει ότι ενώ φαίνονται απέλπιδες οι κινήσεις της διεθνούς κοινότητας, λύσεις για την ειρήνη υπάρχουν οι οποίες ωστόσο υπονομεύονται κι ακυρώνονται ξανά και ξανά από τις ακραίες εθνικιστικές φωνές, τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Παλαιστίνη.

«Ο μόνος δρόμος μπροστά -όσο δύσβατος κι αν είναι- είναι η λύση των Δύο Κρατών. Και η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής. Φωνή που γεφυρώνει και συμφιλιώνει τους λαούς», προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Εξηγεί πως «κάποιοι φοβούνται ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι εχθρική προς το Ισραήλ, ή ακόμη και “ανταμοιβή” για τη Χαμάς. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η αναγνώριση ενισχύει τη μετριοπαθή πολιτική οδό, και αυτούς που παλεύουν για την ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη. Ενδυναμώνει τις φωνές της λογικής τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών».

«Η κυβέρνηση Νετανιάχου και η Χαμάς τρέφονται η μία από την λογική άρνησης του άλλου – καθεμία αρνούμενη τη νομιμότητα της άλλης πλευράς. Η αναγνώριση της Παλαιστίνης μπορεί να σπάσει τον φαύλο κύκλο της άρνησης και της βίας», τονίζει.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει την εντυπωσιακή κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών μέσα στο Ισραήλ. Και το δημοκρατικό Ισραήλ το είπε καθαρά: «Ήρθε η ώρα. Να τελειώσει ο πόλεμος. Να γυρίσουν όλοι σπίτι. Να γίνει ειρήνη».

«Με την αναγνώριση της Παλαιστίνης, η Ελλάδα και η Ευρώπη στέκονται δίπλα στις θαρραλέες φωνές του Ισραήλ….Η αναγνώριση αυτή δεν απομονώνει το Ισραήλ. Αντίθετα, ενισχύει τις δυνάμεις λογικής -Ισραηλινών και Παλαιστινίων- που υψώνουν τη φωνή τους για ειρήνη και στέκονται αλληλέγγυες στις δημοκρατικές δυνάμεις της περιοχής. Όσοι δε συγχέουν το Ισραήλ με την εκάστοτε κυβέρνησή του, είτε από άγνοια είτε σκόπιμα, όχι μόνο παραπλανούν επιβάλλουν και μια άδικη ηθική κρίση σε έναν ολόκληρο λαό», υπογραμμίζει ο κ. Παπανδρέου.

Επισημαίνει τις φρικτές συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης ανθρωπιστικής αλληλεγγύης ενώ υπογραμμίζει τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα, θυμίζοντας τις πρωτοβουλίες του Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980, αναγνωρίζοντας πλήρως διπλωματικά την PLO και τη «Διακήρυξη της Στοκχόλμης του 1988», που είχε ως αποτέλεσμα ο Γιασέρ Αραφάτ να δεσμευθεί, μεταξύ άλλων να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και να αποκηρύξει την τρομοκρατία.

Ο πρώην πρωθυπουργός προτείνει έναν Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη με ισχυρό κι ηγετικό ρόλος της Ελλάδας για να φύγει από τη σημερινή στάση που μοιάζει παθητική, αν όχι παραλυμένη, απέναντι σε αυτή τη σύγκρουση. Όπως υπογραμμίζει «ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ειρήνη Ισραήλ-Παλαιστίνης με την Ελλάδα ως Διαμεσολαβητή και Καταλύτη περιλαμβάνει:

1. Αναγνώριση και Πλαίσιο Ειρήνης

2. Ανθρωπιστικές Εγγυήσεις και Ανασυγκρότηση της Γάζας

3. Κοινωνία Πολιτών, Νεολαία και Ανθρωπιστική Αλληλεγγύη για την Ειρήνη

4. Ισορροπημένες και Αποτελεσματικές Κυρώσεις και Στρατηγική Επιρροή

5. Προστασία των ΜΜΕ και της Αξιόπιστης Πληροφόρησης

6. Ευρωπαϊκή Ενότητα

7. Μια Ελληνική Μεσογειακή Πρωτοβουλία».

«Η αδράνεια δεν είναι ουδετερότητα· είναι συνενοχή.

Η Ελλάδα, σφυρηλατημένη μέσα στον αγώνα για την ελευθερία και ως η γενέτειρα της δημοκρατίας, έχει καθήκον να ηγηθεί.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν είναι το τέλος της διπλωματίας–είναι η αρχή», καταλήγει στο άρθρο του ο Γιώργος Παπανδρέου.