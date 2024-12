Γιώργος Γεραπετρίτης: Επικοινωνίες με τους ΥΠΕΞ Λιβάνου και Ιορδανίας για τις εξελίξεις στη Συρία

???????? | FM George Gerapetritis held a ?? conversation with #Jordan DPM/FM @AymanHsafadi - focus on latest developments in #Syria . Greek FM stressed that efforts should be made to protect all civilians, including religious communities & monuments. pic.twitter.com/pjpzj2mgKB

Ως προς την επικοινωνία του κ. Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπνταλλάχ Ρασίντ Μπουχαμπίμπ, συζητήθηκε η επόμενη ημέρα στη Συρία. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε τη σημασία της εφαρμογής των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου. Οι δύο ΥΠΕΞ συμφώνησαν να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των κυβερνήσεών τους.

FM George Gerapetritis held a conversation with #Lebanon FM Abdallah Bou Habib –during which discussed the day after in #Syria and ongoing regional turmoil. Greek FM emphasized the importance of implementation of the UNSC Resolutions and adherence to International Law. pic.twitter.com/xoBZstt1Rm