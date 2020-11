πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Με τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις στις ΗΠΑ επικράτησαν οι προοδευτικές και δημοκρατικές αξίες. Συγχαρητήρια!

With Joe Biden and Kamala Harris in the US democratic and progressive values prevailed. Congratulations!»