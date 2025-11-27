Quantcast
Γρηγόρης Δημητριάδης: Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους - Real.gr
Γρηγόρης Δημητριάδης: Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους

13:25, 27/11/2025
Γρηγόρης Δημητριάδης: Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους

Την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας και την ανάληψη ευθύνης από τους «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» σχολίασε με ανάρτησή του στα social media, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μεταξύ άλλων ο κ. Δημητριάδης αναφέρει: «Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι ξεκάθαρη: δεν φοβίζουν και δεν τρομοκρατούν κανέναν».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»

Την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας» ανέλαβαν οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», οι οποίοι με στοχοποιούν προσωπικά από την πρώτη κιόλας παράγραφο της προκήρυξής τους.

Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη οργάνωση με βάζει στο στόχαστρο, με πρώτη την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε οικία της Ελίζας Βόζενμπεργκ.

Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι ξεκάθαρη: δεν φοβίζουν και δεν τρομοκρατούν κανέναν. Ό, τι ισχύει για τους φίλους μου της Ομάδας Αλήθειας ισχύει και για μένα. Θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή – ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους.

 

