H ανάρτηση Δένδια για την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Real.gr

12:45, 18/01/2026
Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας στη χώρα μας και παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των οικογενειών τους. Η ιδεολογική μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας που υπονομεύει τη Δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη, είναι συνεχής. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

 

 

