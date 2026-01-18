H ανάρτηση Δένδια για την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Real.gr

Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας στη χώρα μας και παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των οικογενειών τους. Η ιδεολογική μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας που υπονομεύει τη Δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη, είναι συνεχής. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

