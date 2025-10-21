H ανάρτηση Καρανίκα για τη γραμμή υγείας 1566 και η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη - Real.gr

Την ικανοποίησή του για την έναρξη λειτουργίας της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566 εξέφρασε ο Νίκος Καρανίκας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει:

«Το 1566 μας υπηρετεί δωρεάν. Η ανάρτηση μου δεν θα ευχαριστήσει ούτε θα χαϊδέψει τα φανατικά μυαλά της αυτοαναφορικής δογματικής αριστεράς.

Το 1566 είναι αριθμός τηλεφώνου, είναι για την υγεία μας, είναι δωρεάν,

υπηρετεί τον λαό & άρχισε να λειτουργεί από προχθές. Χρειάστηκα να κάνω μια ερώτηση και να κλείσω ραντεβού και δεν υποχρεώθηκα να πληρώσω τα κοράκια των ιδιωτικών εταιριών της πενταψήφιας υπηρεσίας που πλούτιζαν εις βάρος μου όπως και εις βάρος του λαού. Αυτή η εκμετάλλευση και κοροϊδία του λαού υπήρχε μέχρι σήμερα. Το ερώτημα μου και η ένσταση μου: Γιατί αυτό το λαϊκό μέτρο δεν έγινε τόσα χρόνια ; Έψαξα να δω αν υπήρχε σε κάποια μας δέσμευση από κάποιο μνημόνιο αλλά δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει να μου το πείτε να ζητήσω ειλικρινά συγνώμη. Αλλά και δέσμευση να υπήρχε θα υπήρχε προφανώς μέχρι το Μάιο του 2018 που ο Τσίπρας μας έβγαλε από τα μνημόνια και μας έβαλε ξανά στην αγορά. Από το 2018 που έληξε το μνημόνιο γιατί έπρεπε να πληρώνουμε στις ιδιωτικές εταιρίες για να κλείσουμε ένα ραντεβού; Τελικά ο 1566 ήρθε από τον δεξιό Άδωνι που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από τα αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό. Αν θέλουμε να κάνουμε κριτική ας είναι πολιτική και με στοιχεία. Λοιπόν το 1566 άρχισε να λειτουργεί και αυτό μας σώνει από χρήμα που δίναμε στις ιδιωτικές εταιρίες. Το διαδίδουμε για καλό μας».

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας σχολιάζοντας την ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα σημείωσε: «Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας διαφωνίες, διότι έχει πάντα επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση, πράγμα σπάνιο για έναν Αριστερό».