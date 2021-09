Η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ελπιδοφόρου και η συγγνώμη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής

«Ως έλληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών μου, αλλά και των Ιμβρίων και των Τενεδίων, λόγω μιάς ακόμα έξαρσης του κυπριακού ζητήματος τη δεκαετία του 70. Έχω μεγαλώσει με αυτό τον πόνο, γι' αυτό και καταλαβαίνω τον πόνο των κυπρίων αδελφών μας, όπως και τα αισθήματά τους και τις αντιδράσεις τους. Θεωρώ ότι είναι εκφράσεις πόνου ανθρώπων που έχασαν τα πάντα: περιουσίες, πατρίδες, όνειρα, οικογένεια, συγγενείς.

Θέλω, λοιπόν, να δηλώσω σε όλους ότι η παρουσία μου στην εκδήλωση της Δευτέρας, δε θα μπορούσε ποτέ να αποτελεί αναγνώριση μιας συμφοράς, μιας προσφυγιάς, μιας κατοχής. Η παρουσία μου είχε πάντα τον ίδιο σταθερό προσανατολισμό: τον έντιμο και θαρραλέο διάλογο, για ένα μέλλον με ειρήνη και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας. Είμαστε όλοι ενωμένοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, ο καθένας με τον τρόπο του και με το ρόλο του. Αλλά ενωμένοι, προσηλωμένοι στον ίδιο στόχο.

Λυπάμαι ειλικρινά για την οδύνη που άθελά μου προκάλεσα σε Κύπριους και Ελληνοαμερικανούς αδελφούς μου, ιδιαίτερα στο αγαπημένο μου ποίμνιο. Προσεύχομαι να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη μαρτυρική Κύπρο, όπως την προσδοκά ο Κυπριακός λαός, με βάση το διεθνές δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, και εργάζομαι για αυτό το σκοπό.

Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής βρίσκεται έναν αιώνα δίπλα στον απανταχού Ελληνισμό, υπερασπιζόμενη τις προσδοκίες του. Η ενότητά μας είναι η διακονία και το χρέος μου».

Ακυρώθηκε η ξενάγηση Μητσοτάκη από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο - Άγνωστο πότε θα συναντηθούν

Ήταν η διπλή απαίτηση έτσι όπως εκφράστηκε από την πλευρά του Ελπιδοφόρου, αφενός να προσφωνήσει τον Πρωθυπουργό σε δεξίωση προς τιμήν του ομογενειακές οργανώσεις, και αφετέρου η πρόθεσή του να παραστεί Παρασκευή σε εκδήλωση της κυπριακής κοινότητας στην οποία θα πάρει μέρος και ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, και στις δύο περιπτώσεις τα αιτήματα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής απερρίφθησαν.

Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μην γίνει προσφώνηση από τον Αρχιεπίσκοπο και καθώς το κλίμα ανάμεσα στην ομογένεια είναι βαρύ για τον Ελπιδοφόρο εξαιτίας της «νομιμοποίησης» που θεωρείται ότι παρείχε με την παρουσία του σε εγκαίνια δίπλα στον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, του ζήτησαν να αποφύγει να παραστεί στη δεξίωση ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

«Εμφύλιος» στους κόλπους της ομογένειας

Υπενθυμίζεται ότι κύμα αντιδράσεων προκλήθηκε με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου» στη Νέα Υόρκη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος συνεχάρη τον Τούρκο πρόεδρο και έστειλε μήνυμα για τη θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων στην Τουρκία, ενώ επανέλαβε το αίτημα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Την ίδια ώρα, οι φωτογραφίες του Αρχιεπισκόπου στο ίδιο πλάνο με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ και άλλους «επισήμους» κατά το κόψιμο της κορδέλας, προκάλεσε δεκάδες αρνητικά σχόλια.

Αίσθηση προκάλεσε δε, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος φέρεται να απέρριψε τις εκκλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για να μην πάει στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου», σύμφωνα με το hellasjournal.com.

Το αποκορύφωμα όμως ήρθε μετά και την ανάρτηση του Αρχιεπισκόπου στο Twitter, με την οποία δήλωνε πως συνεχάρη τον Ερντογάν για τα εγκαίνια.

I congratulated Pres. Erdogan on the opening of the Turkevi Center, together with UN SG Guterres. As always I insist on the importance of the Ecumenical Patriarchate, the re-opening of the Halki Theological School, and supporting the rights of religious minorities of Turkey.