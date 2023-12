Η αναρτήσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν μετά την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών

Ο πρωθυπουργός συνόδευε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία στην οποία αποτυπώνεται η στιγμή που ο ίδιος και ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα της Διακήρυξης.

Δείτε την ανάρτηση:

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Τουρκίας έγραψε στην πλατφόρμα X: «Θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας». Παράλληλα η τουρκική προεδρία ανέβασε και 4 φωτογραφίες από τη συνάντηση του Τούρκου ηγέτη με τον Ελληνα πρωθυπουργό.

Δείτε την ανάρτηση:

“We want to turn the Aegean into a sea of peace and cooperation” https://t.co/SZlnAAEUkBpic.twitter.com/7OkdlckAQH