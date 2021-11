H απάντηση Μητσοτάκη στην Ολλανδή δημοσιογράφο - Ο διάλογος – Ποια είναι η Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού

Η σκληρή απάντηση Μητσοτάκη

«Δεν θέλω να με κατηγορείτε με εκφράσεις και κατηγορίες που δεν υποστηρίζονται από στοιχεία όσον αφορά το προσφυγικό. Εμείς έχουμε σώσει χιλιάδες , 200 άνθρωποι κινδύνεψαν να πνιγούν νότια της Κρήτης και κάθε μέρα σώζουμε ζωές. Ενώ την ίδια στιγμή εμποδίζουμε τις ροές από την Τουρκία και καλούμε το Λιμενικό τους να τους επιστρέψουν. Γι' αυτό αντί να ρίχνετε την ευθύνη στην Ελλάδα θα έπρεπε να κατηγορείτε εκείνους που εκμεταλλεύονται ανθρώπους», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Μαρκ Ρούτε.

«Έχουμε μία πολύ σκληρή αλλά πολύ δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό. 50.000 άνθρωποι έχουν έρθει στην Ελλάδα εκ των οποίων 10.000 ήταν Αφγανοί που έχουν λάβει άσυλο. Έχετε πάει ποτέ στη Σάμο; Δεν έχετε πάει. Δεν θα έρχεστε σε αυτό το κτίριο να με προσβάλλετε. Αν πάτε στη Σάμο θα βρείτε μία πολύ καλή δομή με συνθήκες υγιεινής, παιδότοπους και δεν έχει καμία σχέση με το τι είχαμε στο παρελθόν. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να κουνάει το δάκτυλο σε αυτή την κυβέρνηση και να κατηγορεί και εμένα», διευκρίνισε ο Πρωθυπουργός.

Δείτε το βίντεο. Η ένταση ξεκίνησε από το 20.35

Πρόκειται για ανταποκρίτρια διαφόρων ΜΜΕ στη χώρα μας, η οποία είναι και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο προσφυγικό ζήτημα όπως γίνεται αντιληπτό από τις αναρτήσεις της στα social media.

Η δημοσιογράφος κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών στο Αιγαίο και του είπε «μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη όλων όσων βρισκόμαστε στην αίθουσα», για να πάρει απάντηση από τον κ. Μητσοτάκη σε πολύ έντονο ύφος.

Η ίδια είχε κάνει νωρίτερα σχετική ανάρτηση για την παρουσία της στη συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα ανέβασε τρεις φωτογραφίες με τη σημείωση: «Εδώ σε λίγο θα εμφανιστούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. Και οι δύο υπεύθυνοι για επαναπροωθήσεις και τρόμο των προσφύγων. Έχω το δικαίωμα να κάνω ΜΙΑ ερώτηση: ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ; ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΙΔΕΕΣ».

