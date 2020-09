Η Αθήνα διαψεύδει τον Στόλτενμπεργκ - Κανένας διάλογος με την Αγκυρα αν δεν φύγουν τα πλοία - Η αντίδραση της Τουρκίας

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε συγκρατήσει την πρόθεση του ΓΓ του ΝΑΤΟ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πλην όμως, αποκλιμάκωση συνιστά μόνον η άμεση απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Λίγο νωρίτερα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανέφερε ότι συμφώνησαν Ελλάδα και Τουρκία να ξεκινήσουν διάλογο.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο γγ. του ΝΑΤΟ:

«Μετά από τις συζητήσεις μου με τους ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας, οι δύο Σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ για τη δημιουργία μηχανισμών στρατιωτικής αποκλιμάκωσης για τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι Σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ είναι μια σημαντικός δίαυλος για διαβουλεύσεις για όλα τα θέματα που επηρεάζουν την κοινή μας ασφάλεια.

Παραμένω σε στενή επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους Συμμάχους για να βρω μια λύση στις εντάσεις στο πνεύμα της αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ».

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY