Η Μέρκελ, η λιποθυμία Σόιμπλε και τα ελληνικά μνημόνια - Τι αποκαλύπτει η πρώην καγκελάριος στο βιβλίο της

Κρατά ισορροπίες, αναγκαίες ίσως, γιατί οι περισσότεροι συνομιλητές της κατά τη διάρκεια της καγκελαρίας της είναι ακόμη εν ζωή και πολλοί εν ενεργεία: Τραμπ, Πούτιν, Μερτς, Σολτς κ.ά. Μεγάλος «απών» φυσικά ο Βόλφανγκ Σόιμπλε,o υπ. Οικονομικός που ταύτισε το όνομά του -στην Ελλάδα- με το σχέδιο «Grexit».Υπεραμύνεται των πολιτικών της θέσεων και καταθέτει τη δική της πλευρά για μια περίοδο της γερμανικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής. που καθόρισε τις τύχες χωρών και ανθρώπων: την περίοδο των 16 χρόνων που πέρασε στην καγκελαρία.

Angela Merkel criticized other world leaders in her much-anticipated autobiography — but did not include a word of self-reflection over her more controversial decisions. pic.twitter.com/rfPPJ0sN5K