realfm 97.8, ΑΚΟΥΣΤΕ LIVE
  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία Τσίπρα στη Βουλή

18:23 ενημερώθηκε σήμερα μία ώρα πριν

Παρακολουθείστε σε απευθείας σύνδεση την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Copyright ©2019 RealNews All Rights Reserved