H Υγεία στη μετά COVID-19 εποχή

Οι πυλώνες της μεταρρυθμιστικής πολιτικής για το νέο ΕΣΥ και η σύμπραξη του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.