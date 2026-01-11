Η ανάρτηση Γεωργιάδη για το βίντεο Αμερικανού που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ - Real.gr

Quantcast
Η ανάρτηση Γεωργιάδη για το βίντεο Αμερικανού που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ
Η ανάρτηση Γεωργιάδη για το βίντεο Αμερικανού που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ

17:25, 11/01/2026
Η ανάρτηση Γεωργιάδη για το βίντεο Αμερικανού που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ

Λειτουργικό και δωρεάν για όλους, παρά τις δυσκολίες, τονίζει πως παραμένει το ΕΣΥ ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή βίντεο για την εμπειρία νοσηλείας παιδιού από τις ΗΠΑ στη Χαλκίδα.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε το βίντεο που ανέβασε ένας Αμερικανός τουρίστας στο TikTok, σημειώνοντας πως επαινεί τη νοσηλεία που είχε το παιδί του στη Χαλκίδα, μετά από μικρό ατύχημα σε πατινάζ, ενώ συγκρίνει το σύστημα Υγείας της Ελλάδας με εκείνο των ΗΠΑ.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι, παρά τα προβλήματα, το ΕΣΥ παραμένει λειτουργικό και απολύτως δωρεάν για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να το εκτιμούν και να μην το απαξιώνουν.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη έχει ως εξής:

«Στο Tik tok ένας Αμερικανός με το όνομα sixyouellos ανέβασε αυτό το βίντεο για να μοιραστεί με τους ακολούθους του την εμπειρία του από το ΕΣΥ. Το κοριτσάκι του είχε, στην Χαλκίδα, ένα μικρό ατύχημα (της ευχόμαστε πολλά περαστικά) και με την ευκαιρία αυτή συγκρίνει τα δύο συστήματα ΗΠΑ/Ελλάδος. Έχω πολλές φορές πει ότι όλη μέρα κατηγορούμε το ΕΣΥ αλλά δεν συνειδητοποιούμε πόσο γενναιόδωρο είναι με όλους μας. Και με τους ασφαλισμένους και με τους ανασφαλίστους. Προβλήματα έχουμε πολλά, αλλά παραμένουμε με ένα λειτουργικό και απολύτως δωρεάν σύστημα Υγείας».

 

