Η ανάρτηση της Γκιλφόιλ στα ελληνικά για την άφιξή της στην Αθήνα - Η πρώτη δημόσια εμφάνιση και οι επίσημες υποχρεώσεις - Real.gr

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό».

«Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα», πρόσθεσε.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025



Νωρίτερα έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα σε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία κυρίως αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίστηκε λαμπερή, φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με στρας και χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού.



Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της K. Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα, η κα Γκίλφοϊλ, το βράδυ της Κυριακής (02/11) αναμένεται να παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται σε κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στην εκδήλωση αυτή θα παρευρεθούν επίσης μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, πολιτικοί και άλλοι παράγοντες.

Σύμφωνα, τέλος, με πληροφορίες, την Τετάρτη θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά ζητήματα και οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή.