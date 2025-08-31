Η ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη για την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου Σύρου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Στο βίντεο θα δείτε για ποιο λόγο πήγα σήμερα στη Σύρο. Εγκαινίασα την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδος του Νοσοκομείου Σύρου, δωρεά του ευεργέτου κ. Αντώνη Κομνηνού. Με την λειτουργία της, ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, ώστε να μήν χρειάζεται να πηγαίνουν στην Αθήνα για να λαμβάνουν τις θεραπείες τους, έγινε πραγματικότητα, επί θητείας μου και είμαι Υπερήφανος» αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης.

Στο βίντεο θα δείτε για ποιο λόγο πήγα σήμερα στη Σύρο. Εγκαινίασα την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδος του Νοσοκομείου Σύρου, δωρεά του ευεργέτου κ. Αντώνη Κομνηνού. Με την λειτουργία της, ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, ώστε να μήν χρειάζεται να πηγαίνουν στην Αθήνα για να λαμβάνουν τις θεραπείες τους, έγινε πραγματικότητα, επί θητείας μου και είμαι Υπερήφανος.

Παράλληλα επιθεωρήσαμε τα εν εξελίξει πολλά έργα Ανακαίνισης της Χειρουργικής, Παθολογικής, Γυναικολογικής, Καρδιολογικής και νέων ΤΕΠ από το ΤΑΑ και της ενεργειακής αναβάθμισης από το ΕΣΠΑ (με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σύρου). Συνολικός προϋπολογισμός των έργων άνω των 5.000.000€. Στην πράξη παραλάβαμε το Νοσοκομείο αυτό αχούρι και θα το παραδώσουμε καινούργιο.

Στο τέλος ο κ. Κομνηνός δεσμεύτηκε εάν εμείς εκδώσουμε γρήγορα την οικοδομική Άδεια, αυτός θα μας κτίσει άμεσα σε γη του Νοσοκομείου κατοικίες για το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας λύνοντας και εδώ το σχετικό πρόβλημα. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε άμεσα. Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά τα σπουδαία, έξω οι γνωστοί από το επεισόδιο με το κρουαζιερόπλοιο Αναρχικοί, ΑΝΤΑΡΣΥΑ,

Ακροαριστεροί άρχισαν τις φωνές και την βία….δεν μας πτοούν αυτοί οι ασήμαντοι. Εμείς με τον Ελληνικό Λαό στο πλάι μας συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ και λύνουμε τα προβλήματα του, ένα προς ένα!

ΥΓ. Δείτε στο βίντεο τί πραγματικά έγινε και στα πρωτοσέλιδα πώς τα παρουσιάζουν….