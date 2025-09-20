Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια για τα 54 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Σεφέρη - Real.gr

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρθηκε στα «54 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Σεφέρη, του πρώτου Έλληνα ποιητή που βραβεύθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας».

