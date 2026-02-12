Η αντίδραση Αδ. Γεωργιάδη στην ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου που ζητά παραιτήσεις - Real.gr

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην ανάρτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την οποία ζητά τις παραιτήσεις του Χρυσοχοϊδη, του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ και του Γεωργιάδη. Μάλιστα η κα Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε και το μήνυμα που έστειλε στον υπουργό προστασίας του Πολίτη.

Ο υπουργός Υγείας μέσα από το λογαριασμό του στα social media σχολίασε: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης»