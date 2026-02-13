Η απάντηση του Γιάννη Στουρνάρα στον Αλέξη Τσίπρα: «Η Ιστορία δεν γράφεται με ευχές, αλλά με ισολογισμούς» - Real.gr

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιάννη Στουρνάρα, με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας να απαντά με αιχμηρό τρόπο, μέσω κύκλων, σε επίθεση που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του.

Από το περιβάλλον του κ. Στουρνάρα σημειώνουν πως διάβασαν με ενδιαφέρον τη «νέα λογοτεχνική απόπειρα του κ. Τσίπρα» και τονίζουν με μία δόση ειρωνείας ότι «η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο – τουλάχιστον όχι στην αφήγηση. Οι αριθμοί όμως είναι λιγότερο ποιητικοί».

«Με κατηγορεί εκείνος που θεωρούσε ότι η ΤτΕ όφειλε να σιωπά»

Οι ίδιοι κύκλοι υπενθυμίζουν ότι το 2015 «η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία, με τις τράπεζες σε ασφυξία και την οικονομία σε ελεύθερη πτώση». Αυτό, όπως τονίζουν, «δεν το επέβαλαν ούτε οι “προπαγανδιστές” ούτε οι “ομάδες”. Το επέβαλαν οι επιλογές». Κύκλοι του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, αναφέρουν πως ο κ. Τσίπρας τον κατηγορεί «για πολιτική μεροληψία εκείνος που θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας». «Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχετικά με τις θητείες, υπογραμμίζουν ότι δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία ούτε λογοτεχνικό βραβείο. «Αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν.

Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς.» καταλήγουν κύκλοι του Γιάννη Στουρνάρα.