Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση της Realnews και του Realfm για την Τουρκία και το Casus Belli - Real.gr

«Αν δεν ανακληθεί το casus belli, θα μπλοκάρουμε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE», απάντησε με νόημα και ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση του Παναγή Γαλιατσάτου εκ μέρους της realnews και του real fm.

Το μήνυμα που έστειλε στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός ήταν σαφές και ιδιαίτερα αυστηρό: «Η Ελλάδα επιδιώκει «ήρεμα νερά» αλλά χωρίς καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά της δικαιώματα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μία θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς να κάνω ποτέ εκπτώσεις ως προς τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τις κινήσεις που έχει κάνει η Ελλάδα με τις οποίες, όπως είπε, απέδειξε την άσκηση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων με τρόπο διαφορετικό, σε σχέση με το παρελθόν.

Ανέφερε μεταξύ άλλων τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης, όπου –όπως σημείωσε– την επόμενη εβδομάδα θα επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον ξένων εταιρειών.

«Ο σχεδιασμός της Ελλάδος δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε και έμπρακτα. Θα εξακολουθώ να μιλώ με τον κ. Ερντογάν, να έχω ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας, να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί του ως προς τα ζητήματα που μας απασχολούν», είπε ο κ. Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στο casus belli.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε επίσης ότι έχουν περάσει τρεις δεκαετίες από τότε που ψηφίστηκε το casus belli και τόνισε: «Αν θέλουμε πραγματικά μία εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είναι προφανώς ότι πρέπει το casus belli να ανακληθεί».

«Eπαναλαμβάνω με απόλυτη σαφήνεια, ότι όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει», ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός.