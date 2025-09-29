Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Real.gr

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε εισοδήματα περίπου 100.000 ευρώ εκ των οποίων τα 66.518 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Οι καταθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι περίπου 4.300 ευρώ ενώ στο πεδίο των ακινήτων εμφανίζονται οκτώ καταγραφές ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας σε διαμερίσματα, καλλιέργειες και αποθήκες από γονική παροχή και κληρονομιά ενώ η ίδια έχει αγοράσει παλαιότερα ένα διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου δηλώνει στην κατοχή της ένα αυτοκίνητο Ι.Χ ενώ δηλώνει και συμμετοχή κατά 50% στη δικηγορική εταιρεία με τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο.