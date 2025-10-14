Η δύσκολη αριθμητική της Συνταγματικής Αναθεώρησης - Real.gr

Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να δώσει θετική ψήφο και πώς απομακρύνεται ο στόχος των 180.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Νέα πολιτικά δεδομένα διαμορφώνονται γύρω από τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μη δώσει θετική ψήφο στην πρώτη φάση της Αναθεώρησης. Ο στόχος των 180 ψήφων στην πρώτη Βουλή, ο οποίος θα μπορούσε να διευκολύνει την Αναθεώρηση στη δεύτερη Βουλή, γίνεται εξόχως δύσκολο να επιτευχθεί, βάζοντας φωτιά στο πολιτικό σκηνικό αλλά και στην επόμενη προεκλογική περίοδο στην οποία η Συνταγματική Αναθεώρηση θα είναι βασικό διακύβευμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν σαφής λέγοντας ότι το κόμμα του «δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία». Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Συνταγματική Αναθεώρηση χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην προτείνουσα Βουλή, η οποία αποφασίζει για το ποια άρθρα τίθενται προς αναθεώρηση, και στην αναθεωρητική Βουλή, η οποία προκύπτει έπειτα από εκλογές και εκεί αποφασίζεται η τελική διατύπωση των άρθρων. Προκειμένου να αναθεωρηθεί κάποια διάταξη, θα πρέπει ανεξαρτήτως σειράς στη μία Βουλή να συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 ψήφους και στην άλλη 151.

Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι η προτείνουσα Βουλή δεν δεσμεύει την επόμενη, όσον αφορά την τελική διατύπωση. Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι κρίσιμη καθώς το άθροισμα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι 189. Χωρίς το ΠΑΣΟΚ, ο αριθμός περιορίζεται στους 156 της Ν.Δ. Υπενθυμίζεται ότι το 2019, προκειμένου να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι για το άρθρο που αφορούσε την αλλαγή του τρόπου εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, χρειάστηκε το «τέχνασμα» του τότε εισηγητή της Ν.Δ. Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εισηγηθεί τότε την υπερψήφιση όχι μόνο της πρότασης του κόμματός του, αλλά και της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει. Και αυτό διότι κατά το Σύνταγμα μία πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία μόνο εφόσον έχει 50 υπογραφές βουλευτών. Τον αριθμό αυτόν, όμως, δεν διαθέτει καμία Κοινοβουλευτική Ομάδα πλην αυτής της Ν.Δ.

Το σκεπτικό

Το ΠΑΣΟΚ κατέληξε στην απόφαση να μη δώσει τη θετική του ψήφο στην προτείνουσα Βουλή αλλά αντιθέτως να τη χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό όπλο στην αναθεωρητική Βουλή η οποία θα αποφασίσει την τελική διατύπωση έχοντας και τυπικό αλλά και πολιτικό κίνητρο. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν εξόχως σημαντικότερη τη δεύτερη διαδικασία φοβούμενοι ότι αν δώσουν στη Ν.Δ. το 180 από την προτείνουσα Βουλή σε άρθρα όπως το 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ή το 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών τότε η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή θα μπορεί μόνη της να καθορίσει τη διατύπωση προς την κατεύθυνση που η ίδια επιθυμεί.

Σε πολιτικό επίπεδο κάτι που όπως φαίνεται ισχύει και για τα λοιπά κόμματα, κανένας από την αντιπολίτευση δεν φαίνεται να θέλει λίγους μήνες πριν από τις εκλογές να ταυτιστεί στο οτιδήποτε με την κυβέρνηση. Ακόμα και αν αυτό είναι η ύψιστη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Μολονότι μια τέτοια στάση του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως ηττοπαθής, καθώς δείχνει να προκρίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει την πλειοψηφία και στην επόμενη Βουλή, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η τελική απόφαση μοιάζει να έχει ληφθεί. Μιλώντας στο Ertnews το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ο Ν. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να δώσει στη Ν.Δ. λευκή επιταγή, δηλαδή την άνεση να πάει στην επόμενη Βουλή έχοντας κατοχυρωμένο το 180. Αιτιολόγησε την άποψή του επικαλούμενος όσα έγιναν το 2019, λέγοντας ότι «η Ν.Δ. τότε δεσμευόταν ότι θα κρατήσει το πνεύμα των συναινέσεων, δέσμευση που ποδοπάτησε πριν από μερικούς μήνες. Σε όποιο άρθρο υπάρχει ο κίνδυνος η Νέα Δημοκρατία να χειριστεί τα πράγματα όπως τα χειρίστηκε στο ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν υπάρχει καμία λευκή επιταγή».

Ζητά δέσμευση

Η μοναδική περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσει και να δώσει θετική ψήφο είναι η δημόσια και εντός Βουλής δεσμευτική δήλωση της Ν.Δ. για το πώς τροποποιείται το κάθε άρθρο. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμμετάσχει «σε μια αναθεώρηση χωρίς ουσιαστικό διάλογο και ευρύτερη συναίνεση», υπογραμμίζοντας πως το κόμμα επιδιώκει «μια πραγματική θεσμική ανασυγκρότηση και όχι μια μονοκομματική πρωτοβουλία». Από την πλευρά της, η Ν.Δ. δεν δείχνει διάθεση να δεσμευτεί εξαρχής στην τελική διατύπωση του άρθρου, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι επίδικο και της κάλπης. Με αυτόν τον τρόπο η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί να «στριμώξει» το ΠΑΣΟΚ και να το στείλει σε εθνικές εκλογές, χωρίς αυτό να έχει υπερψηφίσει άρθρα όπως το 16 και το 86. Στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι ακόμα και αν προγραμματικά το ΠΑΣΟΚ ή άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης τάσσεται υπέρ της τροποποίησης ή ακόμα και κατάργησης του άρθρου 86, το ότι θα πάει σε εκλογές έχοντας μόλις πριν από λίγους μήνες καταψηφίσει ή έστω απόσχει από την ψηφοφορία, αυτό θα του στοιχίσει εκλογικά. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ν.Δ. σκοπεύει να θέσει ισχυρά διλημματικά χαρακτηριστικά στην Αναθεώρηση για θέματα όπως η μονιμότητα στο Δημόσιο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών.