Quantcast
Η ομιλία Μητσοτάκη εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του Πενταγώνου - Δείτε LIVE - Real.gr
real player

Η ομιλία Μητσοτάκη εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του Πενταγώνου – Δείτε LIVE

18:17, 29/10/2025
Η ομιλία Μητσοτάκη εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του Πενταγώνου – Δείτε LIVE

Τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στο Πεντάγωνο.

Δείτε live:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved