Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη Belharra – Δένδιας: Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του ελληνισμού - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και έπαρσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων», στα ναυπηγεία Λοριάν στη Γαλλία.

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» αλλά και των επόμενων τριών φρεγατών FDI HN δημιουργεί το ισχυρότερο Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός.

Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει, να εγγυάται, να αποτρέπει προτάσσοντας το δίκαιο απέναντι στην ισχύ.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ομιλία του, σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F-601 «Κίμων», στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Ανέφερε ότι για τον ίδιο αποτελεί μεγάλη τιμή «η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Κίμων» καθώς η Ελλάδα «ζει και αναπνέει μέσα από τη θάλασσα».

«Δεν νοείται», είπε, «το Πολεμικό Ναυτικό χωρίς ισχυρές δυνατότητες. Χωρίς τη ικανότητα να βρίσκεται έγκαιρα εκεί που διαμορφώνονται τα συμφέροντα του ελληνισμού».

Ο «Κίμων» επιστρέφει στη Μεσόγειο «για να υποδηλώσει τη σημερινή ισχύ της Ελλάδας» προσέθεσε.

«Υπέγραψα την ένταξη του ”Κίμωνα” στο Πολεμικό Ναυτικό ενισχύοντας τη δυνατότητα αποτροπής. Παραδίδω στο Πολεμικό Ναυτικό μια πλατφόρμα εξαιρετικής ισχύος. Την ίδια σημασία έχει πάντα για την πολιτική ηγεσία το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» κατέληξε ο υπουργός.

Μετά την ομιλία του κ. Δένδια η ελληνική σημαία υψώθηκε στον ιστό της φρεγάτας υπό την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Ακολούθως, το πλήρωμα της φρεγάτας επιβιβάστηκε στον «Κίμωνα».

Ανάδοχος του «Κίμωνα» είναι ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση κατά την ονοματοδοσία έριξε ένα μπουκάλι που έσπασε πάνω στο πλοίο.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ στην ομιλία του εξήγησε ότι οι φρεγάτες Belh@rra «αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά» και «ενισχύουν το Πολεμικό Ναυτικό για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις».

«Είναι πολύ περισσότερο από πολεμικά πλοία, είναι υπερσύγχρονες μονάδες που μας επιτρέπουν να προβάλλουμε την ελληνική σημαία και την ισχύ μας» προσέθεσε.

«Επισφραγίζουν», ανέφερε, «τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας» αλλά και μια «ακλόνητη συμμαχία ανάμεσα στις δύο χώρες».

Για την ονομασία της φρεγάτας προς τιμή του ναυάρχου Κίμωνα, τόνισε ότι αποτελεί «συνεκτικό πρότυπο χρήσης της ναυτικής ισχύος θέτοντας τα θεμέλια της αθηναϊκής θαλασσοκρατίας»

Από την πλευρά του υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης είπε ότι αισθάνεται «ύψιστη τιμή» που είναι ανάδοχος της φρεγάτας «Κίμων» ενώ συμπλήρωσε ότι «μαζί με τα υπόλοιπα πλοία FDI» θα έχουν «καθήκον τον έλεγχο στο Αιγαίο και τις γύρω θάλασσες».

«Θα προστατεύουν την εθνική μας ανεξαρτησία και τα εθνικά μας εδάφη» ανέλυσε και συνέχισε: «Ζούμε σε περίοδο με μεγάλες προκλήσεις και επικίνδυνες καταστάσεις με αναθεωρητικούς κινδύνους που επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα».

Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και διοικητής του Αγίου Όρος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, η πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Λοράνς Αουέρ, ο πρόεδρος της Naval Group Πιερ Ερίκ Πομελέ, επίτιμοι αρχηγοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Στόλου, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Αναστάσιος Ροζολής, ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο αγιασμός τελέστηκε χοροστατούντος του μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριου.

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Σχεδιασμένη για πρώτης κατηγορίας ναυτικά με στόχο τη διασφάλιση της κυριαρχίας τους, το FDI είναι ένα πλοίο έτοιμο για μάχη ικανό να χειριστεί τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές. Ένα πολυδύναμο και ανθεκτικό σκάφος ανοικτής θάλασσας, θα επιτρέψει στο Πολεμικό Ναυτικό να διασφαλίσει τη ναυτική υπεροχή του στην Ανατολική Μεσόγειο χάρη στις υψηλού επιπέδου δυνατότητές του σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με ψηφιακά εργαλεία τελευταίας γενιάς, είναι επίσης οι πρώτες φρεγάτες που επωφελούνται από μια ψηφιακή αρχιτεκτονική επί του σκάφους που θα τους επιτρέψει να προσαρμόζονται συνεχώς στις τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν συνεχώς εξελισσόμενες απειλές. Η αρχιτεκτονική και οι ψηφιακές υποδομές τους εγγυώνται ένα δυναμικό ανάπτυξης που εξασφαλίζει την προσαρμογή σε μελλοντικές απειλές κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του πλοίου, με σταδιακές αναβαθμίσεις αντί για δαπανηρή αναβάθμιση Μέσης-Ζωής.

Οι FDI προστατεύονται επίσης εγγενώς από την απειλή στον κυβερνοχώρο, με μια πλεονάζουσα αρχιτεκτονική πληροφορικής που βασίζεται σε δύο κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν, με εικονικά διαμορφωμένο τρόπο, μεγάλο ποσοστό του λογισμικού του πλοίου. Όσον αφορά την επιχειρησιακή καινοτομία, οι FDI εγκαινιάζουν την έννοια μιας πύλης υπολογιστών που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση των ασύμμετρων απειλών. Το σύστημα αυτό θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της καταπολέμησης μικρών, κοντινών εναέριων και επιφανειακών απειλών.

Ισχυρά οπλισμένο (αντιαεροπορικοί πύραυλοι MBDA Exocet MM40 B3c και Aster, σύστημα RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβολικό), το FDI για το Πολεμικό Ναυτικό επιβιβάζει ταυτόχρονα ελικόπτερο καθώς και χωρητικότητα για μη-επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Επωφελείται επίσης από την τεχνογνωσία της Thales, της MBDA και όλων των άλλων συνεργατών και υπεργολάβων του προγράμματος.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ