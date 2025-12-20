Η Ελλάδα προσχώρησε στη Διεθνή Επιτροπή Αποζημιώσεων για την Ουκρανία - Real.gr

Η Ελλάδα έγινε το 35ο κράτος που υπέγραψε τη Σύμβαση για τη σύσταση Διεθνούς Επιτροπής Αποζημιώσεων για την Ουκρανία, ενισχύοντας τη διεθνή προσπάθεια για απονομή δικαιοσύνης και αποζημίωση όσων υπέστησαν ζημιές λόγω της ρωσικής εισβολής.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η Σύμβαση υπογράφηκε στο Στρασβούργο, έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας, Πρέσβη Νίκο Σιγάλα.

Με αυτή την κίνηση, η Ελλάδα εκφράζει έμπρακτα τη στήριξή της στις διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη λογοδοσία και στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Η Σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία μιας Διεθνούς Επιτροπής με έδρα τη Χάγη, η οποία θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα τεκμηριώνει αξιώσεις για ζημίες που προκάλεσε ο πόλεμος σε πολίτες, επιχειρήσεις και κρατικές υποδομές.

Το εργαλείο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για έναν μελλοντικό μηχανισμό αποζημιώσεων, στηριζόμενο σε τεκμηριωμένα δεδομένα και σε διεθνή συνεργασία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Δήλωσης του Ρέικιαβικ του Μαΐου 2023, όπου τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τα μέσα λογοδοσίας για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Μεταξύ των 35 χωρών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, είναι τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.