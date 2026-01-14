Η φρεγάτα Belharra «Κίμων» εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας  - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η υπερσύγχρονη φρεγάτα απέπλευσε από την πόλη Λοριάν της Γαλλίας και θα φτάσει αύριο στον Σαρωνικό.

Η νεότευκτη φρεγάτα Belharra «Κίμων» καταπλέει αύριο Πέμπτη (15/1) στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας. Μετά την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας που πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία του Λοριάν της Γαλλίας στις 18 Δεκεμβρίου, έφτασε η ώρα η φρεγάτα «Κίμων» να έρθει στην Ελλάδα και να λάβει την επιχειρησιακή της θέση.

Η άφιξη του «Κίμωνα» στον Σαρωνικό θα έχει έναν υψηλότατο συμβολισμό, με τις «ανάστροφες πλώρες» της ελληνικής ναυτικής ιστορίας ιστορίας να υποδέχονται εν πλω τη νέα φρεγάτα του στόλου και το πλήρωμά της είναι 128 άτομα.

Η φρεγάτα έχει υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Εντός του 2026 αναμένεται να παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων» ενώ άρχισε η κατασκευή και της 4ης φρεγάτας «Θεμιστοκλής». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και οι τέσσερις Belharra με ορίζοντα το 2030 και μετά θα έχουν βαλλιστικούς πυραύλους.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός: