«Η ιστορία σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες» - O Γεωργιάδης απαντά με το δικό του βιβλίο στον Τσίπρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στην προσωπική αφιέρωση που του έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο υπουργός Υγείας με τη σειρά του τού αφιέρωσε το βιβλίο «Ρώμη», επισημαίνοντας ότι «η ιστορία είναι πολύ σημαντική γιατί σου μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες».

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάρτηση Τσίπρα με την αφιέρωση του βιβλίου του στον Άδωνι Γεωργιάδη – «Το λιγουρεύεσαι;»

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο “Ιθάκη”. “Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας”.

Αλέξη μου, ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω ένα βιβλίο ιστορίας. Το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες.

Καλή αντάμωση», προσθέτει.