Η Καρυστιανού, οι συγγενείς των θυμάτων και τα ανοιχτά μέτωπα - Real.gr

Με ποιους μιλά και ποιους αποκλείει από το νέο κόμμα.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε αντιπαράθεση με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ανακοίνωσε την πρόθεσή της για τη δημιουργία πολιτικού φορέα. Το βράδυ της Τρίτης η Μ. Καρυστιανού ανακοίνωσε την παραίτησή της από το Δ.Σ. του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023. Η κίνησή της ήρθε μία ημέρα αφότου έγινε γνωστό ότι τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου τής έστειλαν (το περασμένο Σάββατο) επιστολή, με την οποία την καλούσαν να αποχωρήσει από την προεδρία, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Το «διαζύγιο» δεν ήταν βελούδινο. Με μια αιχμηρή δήλωση στο Facebook, η Μ. Καρυστιανού εξαπέλυσε κατηγορίες κατά του Δ.Σ. του Συλλόγου για παρατεταμένη αδράνεια, υπονόμευση και συστηματικά εμπόδια στο έργο της, αμφισβήτηση των παρεμβάσεών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και για παρατυπίες στη λειτουργία του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το αίτημα για παραίτησή της. Η Μ. Καρυστιανού επεσήμανε ότι ουδέποτε συνεκλήθη νόμιμα συνεδρίαση για να ζητήσει την παραίτησή της και ότι δεν αποδέχθηκαν τις προτάσεις της, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή της πως «τα ίδια μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την “παραίτησή” μου δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα μέλη του συλλόγου».

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, το οποίο είχε ζητήσει δημόσια την παραίτηση της Μ. Καρυστιανού τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει ο σύλλογος των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών «να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», ανακοίνωσε ότι η παραίτηση της Μ. Καρυστιανού από το Δ.Σ. του συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της, έγινε αποδεκτή και η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, ενώ χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης. Στις αιχμές της Μ. Καρυστιανού απάντησε πάντως με συνέντευξή της η γραμματέας του συλλόγου, Ελένη Βασάρα, η οποία δήλωσε κατάφωρα θιγμένη από τις αιχμές που άφησε η Μ. Καρυστιανού για τα οικονομικά του συλλόγου, ενώ είπε πως «η Μ. Καρυστιανού έχει τη δική της ατζέντα που δεν τη γνωρίζουμε».

Ενόχληση

Και άλλοι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν έδειξαν να είναι καθόλου ευχαριστημένοι με την απόφαση της Μ. Καρυστιανού να προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού φορέα. Ενδεικτικά, ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε ότι η επιλογή της Μ. Καρυστιανού να κινηθεί πολιτικά «κάνει κακό διότι αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη» και προσέθεσε: «Εχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική, για εμένα το λάθος είναι η δεδομένη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα των Τεμπών έναν μήνα πριν από την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία και δύο μήνες πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Στο θέμα αναφέρθηκε η δικηγόρος και στενή συνεργάτις της Μ. Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, η οποία υποστήριξε ότι «η βούληση της κ. Καρυστιανού είναι να είναι όλοι οι συγγενείς των θυμάτων μαζί της».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Μ. Γρατσία υποστήριξε ότι «από μέρους της κυρίας Καρυστιανού δεν υπάρχει η οποιαδήποτε αντιπαράθεση ή αξιολογικές κρίσεις οι οποίες να δυναμιτίζουν το κλίμα» και ότι «ο λόγος της είναι συγκεκριμένος και αφορά καταγραφή γεγονότων, ακριβώς λόγω του ότι υπήρξαν αναφορές από άλλα πρόσωπα σε σχέση με τη διαχείριση και σε σχέση με κατηγορίες οι οποίες είναι ανυπόστατες και έπρεπε να αποκρουστούν».

Το πρόγραμμα

Η Μ. Γρατσία αναφέρθηκε και στο νέο κόμμα, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν τα δεξιά και αριστερά γνωστά καπέλα, ως βαρίδια». Εκτίμησε ότι «το πρόγραμμα του κόμματος θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα» και τότε θα γίνουν και οι ανακοινώσεις. Επανέλαβε, μάλιστα, τη δήλωση της Μ. Καρυστιανού στην «Καθημερινή» της Κυριακής, ότι πρόσωπα που είχαν ουσιαστική ανάμειξη στον πολιτικό βίο της χώρας δεν θα συμμετέχουν στο κόμμα. Αυτό αποκλείει τον Νικόλα Φαραντούρη, τον Νίκο Νικολόπουλο και τον Πάνο Καμμένο, στελέχη που είχαν έρθει κοντά στη Μ. Καρυστιανού και στο νέο κόμμα. Ετσι, πλην της Μ. Γρατσία και του πρώην στελέχους της «Σπίθας» Μιχάλη Πάτσικα, η Μ. Καρυστιανού φαίνεται να συνομιλεί με την ηγουμένη, όπως έχει παραδεχθεί η ίδια. Η κρούση που έκανε στον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή για να συμμετάσχει στο νέο κόμμα δεν απέδωσε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Down Town» της Κύπρου, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή της, η Μ. Καρυστιανού είπε ότι «ο πόνος της έγινε δύναμη» και αναφέρθηκε στην απόφασή της να ασχοληθεί με τα κοινά. «Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός. Από τη θέση της ευθύνης ως ενεργός πολίτης δηλώνω ότι, ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό». Σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα και το ερώτημα αν θα ηγηθεί η ίδια, η Μ. Καρυστιανού απάντησε ότι «ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής του κινήματος θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες».