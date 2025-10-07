Η Λούκα Κατσέλη στο Kontra24 για την παραίτηση Τσίπρα - Real.gr

Στο στούντιο του Kontra Channel και την εκπομπή Kontra24 με τη Λουκία Γκάτσου η πρώην υπουργός, Λούκα Κατσέλη

Σχολιάζοντας την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα η κα Κατσέλη ανέφερε μεταξύ άλλων:

“Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Τσίπρας ήθελε να αποδεσμευτεί από περιορισμούς που έθετε και θέτει οποιαδήποτε συμμετοχή σε ένα κόμμα. Ηθελε να αυξήσει τους βαθμούς ελευθερίας που είχε, για να διατυπώσει τις απόψεις του για τη σημερινή δυστοπία που ζούμε, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική και να κινηθεί πιο ελεύθερα. Το ζητούμενο, για μένα, είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες για μία νίκη στις επόμενες εκλογές και μία ανατροπή της πολιτικής γιατί όπως πολύ σωστά είπε και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας πρέπει να ακούμε τα αιτήματα της κοινωνίας. Και το αίτημα, νομίζω, της κοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες, να υπάρξει μία προοπτική για το μέλλον και να υπάρξει μία χρηστή διακυβέρνηση και μία ασφάλεια και για τα εθνικά μας θέματα και τα κοινωνικά και τα ανθρώπινα”.

