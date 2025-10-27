Ι. Λοβέρδος: Το «ΟΧΙ» σύμβολο θάρρους και ελευθερίας για όλους τους Έλληνες - Real.gr

Μήνυμα για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου προς τον Απόδημο Ελληνισμό έστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Μ. Λοβέρδος.

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του αναφέρει:

«Ελληνίδες και Έλληνες,

Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες,

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί κορυφαία στιγμή της ιστορίας του έθνους μας· την ημέρα εκείνη, ο ελληνικός λαός, ενωμένος, απάντησε στο τελεσίγραφο του επίδοξου εισβολέα με το εμβληματικό “ΟΧΙ”, απορρίπτοντας κάθε μορφή υποταγής, επιλέγοντας να σταθεί στο πλευρό των ελεύθερων λαών του κόσμου.

To “ΟΧΙ”, σύμβολο θάρρους και ελευθερίας, εμψύχωσε τους στρατιώτες μας που πολέμησαν με αυταπάρνηση στα βουνά της Πίνδου, γράφοντας λαμπρές σελίδες ανδρείας και αυτοθυσίας στο έπος του ’40. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νίκη της Ελλάδας έναντι των δυνάμεων του φασισμού αποτέλεσε την πρώτη συμμαχική νίκη κατά του ‘Αξονα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενισχύοντας το ηθικό των ελεύθερων λαών και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή του συσχετισμού των δυνάμεων στην Ευρώπη.

Η αντίσταση του ελληνικού λαού συνεχίστηκε, με το ίδιο σθένος, και κατά τη γερμανική κατοχή, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι Έλληνες, παρά τις θυσίες, την πείνα και τις διώξεις, κράτησαν άσβεστη την ελπίδα για ελευθερία.

Το έπος του ’40, ωστόσο, δεν γράφτηκε μόνο στα βουνά της Πίνδου· γράφτηκε και στις ψυχές των Ελλήνων, όπου γης. Οι απόδημοι Έλληνες συνέβαλαν αποφασιστικά στον εθνικό αγώνα, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση, εθελοντές και πολύτιμη στήριξη στους αγωνιζόμενους της πατρίδας. Η ομογένεια, για άλλη μια φορά, στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας με ανιδιοτέλεια, αποδεικνύοντας ότι ο Ελληνισμός δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια.

Σήμερα, καθώς τιμούμε την 28η Οκτωβρίου, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι οι εθνικές επέτειοι αποτελούν ημέρες περισυλλογής και έμπνευσης καθώς μας καλούν να αναλογιστούμε τη δική μας στάση απέναντι στις αξίες που υπερασπίστηκαν οι πρόγονοί μας: την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερη δε, σημασία έχει να γνωρίσει η νεολαία μας το νόημα της 28ης Οκτωβρίου, όχι ως μια μακρινή ημερομηνία, αλλά ως ένα ζωντανό μήνυμα θάρρους, εθνικής αυτογνωσίας και υπευθυνότητας απέναντι στο μέλλον.

Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες,

Το ιστορικό “ΟΧΙ” δεν πρέπει να καταγραφεί μόνο ως μια ηρωική στιγμή εθνικής αντίστασης, αλλά και ως μία σαφή τοποθέτηση υπέρ της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της διεθνούς νομιμότητας. Σ’ ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις και ρευστότητα ισορροπιών, η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου παραμένει επίκαιρη, υπενθυμίζοντας ότι τα έθνη τα οποία παραμένουν προσηλωμένα στις αξίες τους αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και φορείς ελπίδας, ακόμη και εντός συνθηκών γενικευμένης αβεβαιότητας.

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα, δυναμική, με αυτοπεποίθηση, παρούσα σε όλα τα διεθνή fora συνεχίζει να εργάζεται εποικοδομητικά για την επικράτηση συνθηκών σταθερότητας και συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και την ενίσχυση των δεσμών με τον απανταχού ελληνισμό.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Τη σημερινή ημέρα, ημέρα γιορτής και εθνικής ανάτασης, ας τιμήσουμε με ενότητα και περηφάνια τα ιδανικά και τις θυσίες των προγόνων μας, κρατώντας ζωντανή τη φλόγα του ελληνισμού, όπου και εάν χτυπά η καρδιά του.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω η Ελλάδα μας!»