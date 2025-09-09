Η Μαριάνα Πυργιώτη στον Realfm 97,8 για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και τον Αλέξη Τσίπρα - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε η πολιτική αναλύτρια, Μαριάνα Πυργιώτη, σχολιάζοντας το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

«Είναι ένα πακέτο το οποίο έχει κορμό, δηλαδή θα το θυμόμαστε και του χρόνου. Είναι φοροαπαλλαγές τελεία και παύλα και η εξειδίκευση των φοροαπαλλαγών. Δεν είναι δηλαδή πολυπαραγοντικό, όπως συνήθως είναι η ΔΕΘ. Υπό αυτή την έννοια μπορεί να αφήσει αποτύπωμα και πάνω σε αυτό ας χτίσουν οι υπόλοιποι», είπε η Μαριάνα Πυργιώτη.

Σε ερώτηση αν η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μία τρίτη τετραετία η Μαριάνα Πυργιώτη απάντησε: «Εικάζω ότι ο στόχος είναι η τρίτη τετραετία. (…) Θα ήταν περίεργο να κάνεις πρόωρες εκλογές με χαμηλές δημοσκοπήσεις υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία πολύ άνετη. Ποιος θα ήθελε να μπει σε περιπέτειες και να ρισκάρει κοινοβουλευτικά συγκυβερνήσεις. Το θεωρώ αυτοκτονικό και δεν θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει τέτοιες τάσεις».

Ερωτηθείσα εάν η ΝΔ προτιμά να έχει ως εκλογικό αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα η Μαριάνα Πυργιώτη τόνισε ότι «προτιμά πολυδιάσπαση. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά τη γνώμη μου έχει φτάσει το ΠΑΣΟΚ σε ένα Α διψήφιο νούμερο, το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο αλλά δεν δείχνει δυναμική. Εάν έρθει ο κύριος Τσίπρας τελειώνει και η δυναμική του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα η πολυδιάσπαση ωφελεί την ΝΔ διότι ακόμη και με πολύ μικρότερο ποσοστό θα παραμένει το πρώτο κόμμα».