«Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου»: Η πρώτη δήλωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως νέας πρέσβη των ΗΠΑ - Real.gr

«Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου»: Η πρώτη δήλωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως νέας πρέσβη των ΗΠΑ
08:11, 30/09/2025
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της ως η νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σε τελετή στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα.

Στην πρώτη της ανάρτηση μετά την ορκωμοσία, η κ. Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε την αναγόρευσή της ως «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», εκφράζοντας την υπερηφάνειά της που θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τους Αμερικανούς στην Ελλάδα. Η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση στην ιστορία των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

 

 

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην εισαγγελέας και δημοφιλής παρουσιάστρια του Fox News, έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ και είχε προταθεί για τη θέση από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο τον Δεκέμβριο του 2024. Aναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά της στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου 2025.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα εξέφρασε τα συγχαρητήριά της στην κ. Γκίλφοϊλ υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο κρατών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της προώθησης των κοινών συμφερόντων.

Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα για την Γκίλφοϊλ:

«Σήμερα(σ.σ χθες), η Kimberly Guilfoyle ορκίστηκε επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, ως η επόμενη Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Εκφράζουμε τα θερμότερα συγχαρητήριά μας στην Πρέσβη Guilfoyle και προσβλέπουμε στην προώθηση των συμφερόντων των Η.Π.Α. και την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Ελλάδα υπό την ηγεσία της!».

 

 

