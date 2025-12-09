Η μονομαχία στο Eurogroup και τα ρωσικά κονδύλια - Real.gr

Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό πριν από τις αποφάσεις για την προεδρία του θεσμικού οργάνου της ευρωζώνης.

Των Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, ΕΥ. ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Yπάρχουν κάποια αξιώματα στην Ε.Ε. που έχουν σημασία, που μετρούν, όπως η προεδρία της Κομισιόν, η προεδρία του Συμβουλίου, οι προεδρίες του Ευρωκοινοβουλίου και του Eurogroup, η θέση του επικεφαλής στην ΕΚΤ. Η συντριπτική πλειονότητα όσων έχουν υπηρετήσει στα αξιώματα αυτά προέρχεται από τα έξι ιδρυτικά μέλη της Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Ιταλία), όχι μόνο τον προηγούμενο αιώνα αλλά και από το 2007 και μετά, όπου τα μέλη έγιναν 28 και όλα τα αξιώματα αιρετά.

Οι εκτός των έξι ιδρυτικών μελών της Ε.Ε. αποτελούν απλώς εξαιρέσεις. Δύο Βρετανοί, τρεις Ιρλανδοί, δύο Πολωνοί, δύο Ισπανοί, δύο Πορτογάλοι και μία κυρία από τη Μάλτα αποτελούν τη «λίστα των μη ιδρυτικών». Εννοείται πως από την Ελλάδα κανείς δεν είχε διεκδικήσει μέχρι σήμερα ένα από αυτά τα αξιώματα.

Αυτό αλλάζει με την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup. Και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο αν το απόγευμα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου οι ομόλογοί του αποφασίσουν υπέρ του και υπέρ της Ελλάδας. Οπως το έθεσε ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης «και μόνο η διεκδίκηση αυτής της θέσης από την Ελλάδα, με μεγάλες προοπτικές επιτυχίας, αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της χώρας μας στη διεθνή σκηνή». Το γιατί έχει σημασία ο πρόεδρος του Eurogroup δεν χρειάζεται να το εξηγήσει κανείς στους Ελληνες, το εμπεδώσαμε τη δεκαετία 2010-2020. Παίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών κρίσεων και έχει τη δυνατότητα λήψης πολύ σοβαρών αποφάσεων. Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη στρατηγική κατεύθυνση της ευρωζώνης.

Επισκέψεις

Η τιμή για την Ελλάδα είναι ότι ο Κ. Πιερρακάκης δεν αυτοπροτάθηκε, τον παρότρυναν ομόλογοί του να θέσει υποψηφιότητα. Στο μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου (18 Νοεμβρίου), ο Ελληνας υπουργός επισκέφθηκε το Βερολίνο, το Δουβλίνο και τη Ρώμη και συνομίλησε με πολλούς ομολόγους του. Μένει ακόμα ένα ταξίδι (πιθανόν στο Παρίσι) την επόμενη Δευτέρα. Η «R» είναι σε θέση να γνωρίζει πως στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων είναι τα μεγάλα στοιχήματα της ευρωζώνης. Οπως λένε πηγές του υπουργείου Οικονομικών, το κλίμα είναι καλό, μένει να φανεί το πόσο. Η κυβέρνηση πάντως έχει κινητοποιηθεί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με όλους τους ομολόγους του της ευρωζώνης αλλά και με τους θεσμούς, ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία.

Ο Βέλγος

Αντίπαλος της Ελλάδας και του Κ. Πιερρακάκη είναι ένας Βέλγος, ο υπουργός Οικονομικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Η παράδοση είναι υπέρ του, καθώς το Βέλγιο ανήκει στην ιδρυτική εξάδα και οι εκπρόσωποί του έχουν πλαισιώσει έως σήμερα έξι φορές ένα από τα ανώτατα ευρωπαϊκά αξιώματα.

Ωστόσο, αυτή τη φορά το γεγονός ότι ο αντίπαλος είναι Βέλγος είναι πιθανό να ευνοήσει την Ελλάδα και την υποψηφιότητα του Κ. Πιερρακάκη, όπως εκτίμησε προ ημερών η έγκυρη «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Γιατί το Βέλγιο αρνείται να συναινέσει στη χρήση παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων – συγκεκριμένα των περίπου 180 δισ. ευρώ της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που διακρατεί η Euroclear στις Βρυξέλλες, τη στιγμή που η Κομισιόν αλλά και η πλειονότητα των κρατών-μελών της Ε.Ε. πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η θέση της κυβέρνησης του Μπραντ ντε Βέβερ είναι ξεκάθαρη και σκληρή: το Βέλγιο δεν πρόκειται να αποδεχθεί ένα σχέδιο που θα το άφηνε εκτεθειμένο σε νομική, οικονομική ή γεωπολιτική αντεκδίκηση από τη Μόσχα χωρίς «σιδερένιες» εγγυήσεις, ρευστοποιήσιμες και απόλυτα συμμετρικές για όλα τα κράτημέλη. Η επίκληση της διμερούς συμφωνίας επενδύσεων του 1989 με την ΕΣΣΔ, οι απειλές Μεντβέντεφ περί casus belli και ο φόβος ότι μια στρατιά δικηγόρων θα στραφεί κατά της Euroclear και του βελγικού κράτους, δημιουργούν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει κανένα περιθώριο να εμφανιστεί «απρόσεκτος». Η κυβέρνηση θέλει να δείξει στο εθνικό ακροατήριο ότι δεν θα επιτρέψει στην «ευρωπαϊκή ηθικολογία» να μετατραπεί σε βελγικό λογαριασμό δισεκατομμυρίων. Η στάση αυτή χειροκροτήθηκε στο Κοινοβούλιο, γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθηση του Ντε Βέβερ.

Παρέμβαση Μερτς

Η εσπευσμένη μετάβαση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στις Βρυξέλλες την Παρασκευή το βράδυ -ακυρώνοντας ταξίδι στο Οσλο- υπογραμμίζει την κρισιμότητα της στιγμής. Το Βερολίνο, η Κομισιόν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αντιλαμβάνονται ότι χωρίς λύση έως τη Σύνοδο Κορυφής, στις 18 Δεκεμβρίου, η Ευρώπη θα αναγκαστεί να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία από εθνικούς προϋπολογισμούς σε μια συγκυρία κατά την οποία οι πολιτικές αντοχές έχουν εξαντληθεί.

Η πρόταση της Κομισιόν για ένα δάνειο 90 δισ. ευρώ, με τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων ως εξασφάλιση, είναι για το Βερολίνο και για τα περισσότερα κράτη-μέλη η μόνη ρεαλιστική λύση. Για το Βέλγιο, όμως, παραμένει «μια ωραία ιδέα, κλέβεις από τον κακό για να δώσεις στον καλό», όπως είπε δηκτικά ο Ντε Βέβερ, αλλά χωρίς ιστορικό προηγούμενο και χωρίς επαρκή νομική ασπίδα. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέτυχε να τον πείσει. Ο Μερτς επιχειρεί τώρα να οικοδομήσει μια νέα ισορροπία μέσω συμμετρικών εγγυήσεων: κάθε κράτοςμέλος να αναλάβει μέρος του ρίσκου αναλογικά με την οικονομική του ισχύ.

Μπορεί το βελγικό μπλοκάρισμα να επηρεάσει την εκλογή του Eurogroup; Αν το Βέλγιο επιμείνει μέχρι τέλους, τότε αρκετές χώρες ενδέχεται να θεωρήσουν ότι, τοποθετώντας τον Βέλγο επικεφαλής -μια θέση που απαιτεί συντονισμό και διάθεση συμβιβασμού- θα επιβραβεύσουν μια στάση που θεωρούν απολύτως αποδιαρθρωτική της ευρωζώνης. Σε αυτό το σενάριο, ο Κ. Πιερρακάκης θα ωφεληθεί. Ειδικά χώρες του Νότου, που αντιμετωπίζουν συχνά κατηγορίες περί «αναλγησίας», θα ήθελαν να υπογραμμίσουν ότι η ακαμψία δεν είναι μονοπώλιο του Βορρά.

Αν υπάρξει ένας δύσκολος συμβιβασμός, η εικόνα αντιστρέφεται. Στην περίπτωση αυτή, το Βέλγιο θα έχει αποσπάσει εγγυήσεις, θα έχει αναδειχθεί ως δύναμη διαπραγμάτευσης και πολλές χώρες θα κρίνουν πως η τοποθέτηση του Βαν Πέτεγκεμ στην κορυφή του Eurogroup θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά. Αν το αδιέξοδο παραταθεί μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου -το πιθανότερο- τότε το Eurogroup θα ψηφίσει υπό τη βαριά σκιά της αποτυχίας. Σε τέτοιες στιγμές, η ευρωπαϊκή κουλτούρα τείνει να αναζητεί υποψήφιους που εκπέμπουν ηρεμία, τεχνοκρατική σταθερότητα και πολιτική ουδετερότητα. Ο Κ. Πιερρακάκης θα έχει ισχυρό επιχείρημα: δεν συνδέεται με τη σύγκρουση, δεν προκαλεί αντιδράσεις και εκπροσωπεί μια χώρα χωρίς αντικρουόμενη ατζέντα στο θέμα των παγωμένων πόρων. Κοντολογίς, η σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχει μετατραπεί σε κρίση ευρωπαϊκής συνοχής και ταυτόχρονα σε αόρατο καταλύτη της μάχης για την προεδρία του Eurogroup.