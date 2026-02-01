Η νέα Κεντρική Επιτροπη του ΚΚΕ και η νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου - Real.gr

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ:

1. Αβραμόπουλος Σωτήρης

2. Αγαθοκλέους ‘Αννα

3. Αλέπης Πέτρος

4. Αμπατιέλος Νίκος

5. Αναστασόπουλος Λουκάς

6. Ανδρεάδου Μαρία

7. Αρβανιτάκης Δημήτρης

8. Βαγενάς Ελισαίος

9. Βασιλειάδης Σάββας

10. Βιτάλης Δημήτρης

11. Γαβαλά Μαρία

12. Γαλανόπουλος Τάσος

13. Γκιόκας Γιάννης

14. Γκιώνης Θέμης

15. Γόντικας Δημήτρης

16. Δάγκα Βιβή

17. Δημάκης Ευθύμης

18. Δημόπουλος Βασίλης

19. Δημουλάς Τηλέμαχος

20. Διαμαντόπουλος Ορέστης

21. Ευαγγελίδης ‘Αρης

22. Ζαχαρόπουλος Νίκος

23. Ζορμπάς Αλέξης

24. Θάνος Αριστείδης

25. Ιωαννίδης Κυριάκος

26. Καλύβας Γιώργος

27. Κανάτσιος Γιάννης

28. Καπέτη Θεανώ

29. Καραθανασόπουλος Νίκος

30. Κατσώτης Χρήστος

31. Κλάδης Διονύσης

32. Κλιγκόπουλος Γρηγόρης

33. Κοιλάκος Δημήτρης

34. Κουρμούλης Περικλής

35. Κουτουμάνος Νίκος

36. Κουτσούμπας Δημήτρης

37. Κρητικός Γιώργος

38. Κωτσαντής Θοδωρής

39. Λαβράνου Μαρίνα

40. Λάππας Νίκος

41. Λιονής Γρηγόρης

42. Λουκάς Στέφανος

43. Λυμπερίδης Ζήσης

44. Μακρής Μάκης

45. Μανουσογιαννάκης Γιάννης

46. Μαρίνος Γιώργος

47. Μαρούδας Ρίζος

48. Μαρούπας Βαγγέλης

49. Μαυροκέφαλος Νίκος

50. Μηλιαρονικολάκη Ελένη

51. Μουγκογιάννης Κώστας

52. Μπασδέκης Κώστας

53. Μπάτσικας Κώστας

54. Μπεκρής Μάρκος

55. Μπέλλου Ελένη

56. Μποτζιολή Έλενα

57. Μπουντόλος Σωκράτης

58. Ναθαναηλίδης Τάσος

59. Ξεκαλάκης Δημήτρης

60. Παναγής Γιώργος

61. Παναγιωτακοπούλου Χριστίνα

62. Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης

63. Παπαδάκης Κώστας

64. Παπαδόπουλος Δημήτρης

65. Παπαδόπουλος Μάκης

66. Παπαρήγα Αλέκα

67. Παπασταύρου Κύριλλος

68. Παπατολίδης Δημήτρης

69. Παρασκευάς Κώστας

70. Παρίσης Σωτήρης

71. Παρρής Φάνης

72. Παφίλης Θανάσης

73. Πέρρος Γιώργος

74. Πλατανιά Βαγγελιώ

75. Πολίτης Παναγιώτης

76. Πρωτούλης Γιάννης

77. Ράζου Λουίζα

78. Ραπανάκης Μανώλης

79. Ρεμπάπης Νίκος

80. Σιδέρης Γιώργος

81. Σκαλούμπακα Χριστίνα

82. Σκολαρίκος Κώστας

83. Σοφιανός Νίκος

84. Στεφανάκης Γιώργος

85. Συρίγος Βάλσαμος

86. Τασιούλας Γιάννης

87. Τάτσης Γιώργος

88. Τέγος Νίκος

89. Τζίμας Θανάσης

90. Τριάντης Νεκτάριος

91. Τσιούτρας Γιάννης

92. Χαχάμη Ζωή

93. Χιώνης Θοδωρής

94. Χρηστίδης Θανάσης

95. Χριστάνης Νίκος

Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου:

1. Γκολιανόπουλος Γιώργος

2. Κακουλίδου Χρύσα

3. Καραγιάννης Νίκος

4. Λάμπρου Στέλιος

5. Μητικάρη Ελένη

6. Παγώνης Αλέκος

7. Ραλλάτος Αντώνης

8. Σγούρος Θανάσης

9. Σκολαρίκος Θοδωρής

Η νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου στην πρώτη συνεδρίασή της εξέλεξε πρόεδρο την Χρύσα Κακουλίδου.